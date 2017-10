«Les va a comprar lotería su p... madre». La causa por la que la Bruixa d'Or se marcha de Cataluña Mensajes en las redes sociales aseguraban que el lotero de Sort es independentista o el padre de la diputada de la CUP Anna Gabriel EUROPA PRESS LLEIDA Martes, 17 octubre 2017, 20:21

El propietario de la Bruja de Oro de Sort, Xavier Gabriel, ha iniciado los trámites para trasladar la sede de todos sus negocios de lotería, restauración e inmuebles desde Cataluña a Navarra y la fiscal a Madrid.

El lotero de una de las administraciones con más ventas en loterías del Estado ha explicado a Europa Press que en conjunto su facturación anual llega a 100 millones de euros.

«Han sido 15 días de persecución, 15 días de amenazas, 15 días de no dejar vivir, como persona he estallado contra cuatro cabecillas que han hecho creer que los insultos eran para toda la sociedad independentista, eso es una injuria», ha afirmado. «Me han dicho que yo me tengo que ir de aquí, y menos por carta, los insultos me han llegado por muchos medios», ha agregado el lotero de la afamada administración de lotería.

«Les va a comprar la lotería de Navidad, su puta madre. Compártelo». Con este contundente cierre, varios mensajes difundidos a través de las redes sociales han animado estos días a no adquirir lotería de Navidad en la Bruja de Oro. El motivo, decían los autores es que, Gabriel es independentista y «no celebra el 12 de Octubre». También contaban sobre él que es el padre de la diputada de la CUP Anna Gabriel, uno de los rostros más visibles del desafío independentista catalán.

Xavier Gabriel tuvo que salir al paso: «Amo Cataluña, me siento español y no estoy a favor de la independencia», encabezaba su comunicado. «Lamento informar a aquellos que revelan supuestos parentescos que no tengo hijas, ni se llaman Anna. También decir que siempre hemos trabajado el 12 de octubre. No por una falta de respeto, como algunos quieren ver, sino simplemente como cualquier administración de loterías en un lugar turístico», explica.

Xavier Gabriel ha avanzado que ha presentado cuatro denuncias ante los Mossos d'Esquadra por injurias a su persona, y ha recordado que él ha manifestado en varias ocasiones que no es independentista.

Gabriel ha señalado también que las ventas de lotería están creciendo un 14% en su administración en relación al año pasado y que en Cataluña no le han bajado comparadas al año pasado.