La otra Cataluña sale otra vez a la calle para pedir que «vuelva la cordura» Banderas de España durante el 8-O en Barcelona. :: e. fontcuberta / efe Sociedad Civil Catalana convoca este domingo a «los catalanes que se sienten demócratas» a repetir la imagen a favor de la unidad de España M. BALÍN MADRID. Miércoles, 25 octubre 2017, 01:03

Tres semanas después de que la mayoría silenciosa o silenciada, según quién lo pronuncie, protagonizara una imagen que dio la vuelta al mundo, con 400.000 personas clamando por la unidad de España por las calles de Barcelona, Sociedad Civil Catalana, los artífices de aquella foto, han fijado nuevo día y hora para que «se nos vea a quienes nos sentimos españoles dentro de Cataluña». Será este domingo, a las 12 horas, en el barcelonés paseo de Gracia. Será, dicen fuentes de la organización, una manifestación a favor de la democracia, la convivencia y el diálogo dentro de la ley. La entidad, que hoy dará más detalles en rueda de prensa, asegura que, como ya ha dicho en otras ocasiones, es el momento de recuperar el «seny» y decir sí a la democracia, sí a la solidaridad, sí a la convivencia y la concordia entre los ciudadanos y sí al diálogo y a la negociación respetando la Constitución y el marco legal vigente. «No nos cansamos de decirlo: nosotros estamos del lado de la ley», señalan fuentes de Sociedad Civil Catalana. No se han fijado un objetivo para la cita de este domingo. Sí reconocen que «lo del 8 de octubre -justo una semana después del referéndum ilegal- fue una sorpresa también para nosotros. No estamos obsesionados por las cifras, pero sí queremos que se sepa y se vea en Europa y en el resto de España que somos muchos los catalanes que no queremos la independencia. Ya era hora de que se nos viera».

Esta convocatoria, a diferencia de la anterior, se produce en un momento, cuanto menos, de incertidumbre. Este jueves hay pleno en el Parlament. Ese mismo día también lo hay en el Senado. Mientras que en Cataluña puede que se proclame la declaración unilateral de independencia, en Madrid se pone en marcha el mecanismo en la Cámara alta para dar luz verde al artículo 155 de la Constitución con el que devolver la legalidad a la autonomía. El mismo sábado, llegado el caso, Puigdemont podrá ser cesado, junto a resto de sus consejeros; o quizás ese día el presidente de la Generalitat ya haya anunciado la convocatoria de elecciones o la DUI. «Vivimos el día a día, nunca se sabe lo que puede ocurrir al día siguiente. Pero insisto: nosotros estamos a favor del diálogo y la convivencia dentro de la ley. Y por eso seguiremos abogando. No representamos a la izquierda ni a la derecha. Somos transversales, queremos vivir en concordia», sostienen fuentes de Sociedad Civil Catalana, entidad que ayer por la tarde aún no había decidido si al final de la marcha de este próximo domingo iba a leerse algún manifiesto ni quién iba a hacerlo en caso de que se finalmente se decida que sí. «Existe la posibilidad, pero no está cerrada».

Artículo 155

La asociación asegura que «la aplicación del artículo 155 garantiza el autogobierno en Cataluña y en este momento es una medida necesaria para que se respete el Estado de derecho y las leyes». Por otro lado, Sociedad Civil Catalana afirma que «es inaceptable que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, hable en nombre de todos los catalanes en sus declaraciones institucionales, teniendo en cuenta que desde que ocupó este cargo nunca fue el presidente de todos los ciudadanos de Cataluña. De hecho, ni siquiera representa a la mayoría». Además, la entidad sostiene que «no se puede tolerar que tenga intención de declarar la independencia sustentándose en una votación sin censo y convocada y celebrada de forma ilegal y unilateral el pasado 1 de octubre». Por estos motivos, Sociedad Civil Catalana hace un llamamiento «a todos los catalanes y españoles que se sienten demócratas» para que salgan a la calle y puedan expresar «que no quieren vivir fuera de la ley y puedan reclamar que se respete la Constitución y el Estatut de Catalunya».

Por su parte, la Fundación Denaes para la defensa de la nación española vuelve a convocar este sábado una concentración en la Plaza de Colón de Madrid para reivindicar la unidad y la defensa de la «Constitución» frente «a la impunidad de los golpistas». En un comunicado, la fundación próxima a Vox rechaza el diálogo con los independentistas.