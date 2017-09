Castigo a Villarejo por «mala fe procesal»

La Audiencia Nacional confirmó ayer la inadmisión de la denuncia presentada por el comisario de Policía jubilado, José Manuel Villarejo, por delitos de colaboración con organización terrorista y revelación de secretos contra el director del CNI, Félix Sanz Roldán, y el periodista Javier Ayuso a raíz de un artículo publicado en 'El País'. El tribunal de la Sala de lo Penal impone además al comisario jubilado el pago de las costas por «mala fe procesal».

«Teniendo en cuenta los hechos denunciados y las dos fotos y texto del artículo en cuestión, se deduce no solo que no guardan relación entre ambos, sino que en el citado artículo no se menciona, en ningún caso, al denunciado Félix Sanz Roldán, lo que resulta absolutamente desconcertante», destaca la sala en su auto.