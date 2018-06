Cárcel por 'okupar' y rehabilitar un pueblo

El Juzgado de lo Penal 1 de Guadalajara ha condenado a cada uno de los seis acusados por ocupar, rehabilitar y repoblar sin autorización el pueblo abandonado de Fraguas (Guadalajara) a un año y medio de prisión y una multa de 2.160 euros. El fallo indica que Fraguas es un monte de utilidad pública y que constituye suelo rústico no urbanizable de especial protección, e incide en que los repobladores sabían que no tenían autorización administrativa y que las obras que realizaron no estaban permitidas.