Caos en las islas Cíes por la masiva venta de pasajes 01:02 Turistas reclamando tras quedarse en tierra. / Efe Miles de personas no han podido acceder en los últimos días al archipiélago pese a tener billete por superarse el cupo de visitantes AGENCIAS Miércoles, 23 agosto 2017, 19:49

Tenían comprados pasajes, pero se quedaron en tierra. La venta masiva de billetes a las islas Cíes registrada especialmente en los últimos días ha dejado a miles de personas sin poder acceder a su destino.

La Xunta ha anunciado que actuará con contundencia contra las navieras por exceder el cupo permitido de visitantes en la venta de billetes a Cíes e incluso, según ha avanzado la conselleira Beatriz Mato, se estudiará la posibilidad de acudir a la Fiscalía para analizar si se cometió falsedad documental en la emisión de los pasajes. Así, la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, se ha mostrado este martes "inflexible" ante los casos de sobreventa de billetes a las islas Cíes y ha recalcado que la Xunta "tiene que actuar" para evitar que se repita esta situación.

"Hay un cupo que no se puede exceder y si queremos que sea Patrimonio de la Humanidad, no podemos permitirnos el lujo de que lo que está sucediendo", ha sostenido, en alusión a la limitación de 2.000 personas al día en el archipiélago.

La naviera Piratas de Nabia ha reconocido que vendió billetes a las Islas Cíes por encima del cupo permitido y ha asumido su "parte de responsabilidad" (son cinco las empresas que operan esos viajes), al tiempo que ha lamentado la "mala imagen" que se ha dado del servicio y el "daño" al Parque Nacional. Luisa Leyenda, portavoz de la empresa, ha admitido que los problemas ocurridos en la estación marítima el domingo y el lunes fueron resultado de una sobreventa de billetes, y ha reconocido que la Xunta se puso en contacto con las navieras para advertir de esa circunstancia.

"Fue así, no tiene sentido negarlo", ha apuntado, aunque ha precisado que Nabia optó por no embarcar a más pasaje cuando supo que no se permitiría el desembarco en Cíes. "Allí se dieron las explicaciones a los clientes y se les devolvió el dinero de los billetes al momento. Otros prefirieron asumir el riesgo y salir, para luego tener que volver", ha añadido, en alusión a Mar de Ons.

La portavoz de Nabia -única naviera que, hasta el momento, ha dado explicaciones públicamente sobre lo sucedido- ha señalado, no obstante, que la sobreventa de billetes "no es una novedad de este año, ni de los anteriores", por lo que se ha preguntado "por qué ahora" la Xunta se ha decidido a intervenir de forma drástica, impidiendo desembarcos y anunciando sanciones contundentes.

Denuncias

La Policía Nacional de Vigo ha recibido tres denuncias, una de ellas colectiva, contra la naviera Mar de Ons, de usuarios afectados por esta situación, según han confirmado fuentes de la Comisaría. Así, se ha presentado una denuncia, con tres perjudicados de la misma familia, en la comisaría del distrito centro, en Luis Taboada; mientras que, en la comisaría de López Mora (distrito Traviesas), se han presentado otras dos denuncias.

Fuentes policiales han confirmado también la presentación de una denuncia por parte de una trabajadora de Mar de Ons por una supuesta agresión, ocurrida el lunes en la estación marítima de ría, por parte de un usuario.

Por otra parte, fuentes de la Consellería de Economía, Emprego e Industria han confirmado a Europa Press que el Instituto Galego de Consumo e Competencia está tramitando más de 30 reclamaciones (algunas de ellas colectivas) presentadas en los últimos días por afectados.