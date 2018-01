Se busca candidato a la Presidencia de la Cámara Tras la renuncia de Mundó y las dudas de Forcadell, Esquerra tienen dificultades para hallar un aspirante por el riesgo judicial que corre CRISTIAN REINO Jueves, 11 enero 2018, 00:28

barcelona. La investidura del presidente de la Generalitat aún esta verde, pero los independentistas se escudan en que hasta el 31 de enero aún hay tiempo. Para lo que no tienen tanto margen es para la elección de la Mesa y la Presidencia de la Cámara que se votarán el miércoles que viene. A día de hoy, en el independentismo no se puede decir que haya tortas por el cargo, más bien lo contrario. En circunstancias normales, Carme Forcadell estaría llamada a repetir como presidenta, pero la exlíder de la ANC sigue sin soltar prenda. Hace días trasladó a su entorno que no optaría a la reelección porque su situación procesal se lo desaconseja. Fuentes próximas a Forcadell aseguraron ayer que esta semana podría anunciar su decisión definitiva.

En pasadas legislaturas, ser presidente del Parlamento era una especie de premio para quien lo conseguía. No solo por el tratamiento de molt honorable, sino por un sueldo de casi 8.000 euros mensuales. En esta ocasión, es una patata caliente, pues en cuanto sea elegido deberá decidir sobre la investidura a distancia y asumir las consecuencias legales, que para Forcadell podría suponer una nueva imputación.

La todavía presidenta de la Cámara catalana estuvo hace un mes un día en prisión y salió tras pagar una fianza de 150.000 que le impuso el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Forcadell evitó la cárcel después de desmarcarse de la vía unilateral para la independencia. Un arranque rupturista como el que pretende Puigdemont le dejaría en una situación delicada.

ERC, en principio, tendría derecho a proponer el candidato, en virtud del reparto de poderes con Junts per Catalunya. Tras la retirada de Carles Mundó, que sonaba como candidato, el que gana puntos en las quinielas es Ernest Maragall, exconsejero socialista y ahora en las filas de Esquerra. Forcadell y Maragall se reunieron ayer en la Cámara catalana y dispararon las especulaciones, pero también es cierto que el hermano del expresidente de la Generalitat será, por ser el diputado de más edad, quien presidirá el pleno de constitución de la Cámara y en ese contexto debe interpretarse su encuentro con la presidenta del Parlamento. Maragall fue consejero de Educación en los gobiernos tripartitos y hasta ahora era eurodiputado por Esquerra.

Para los puestos en la mesa tampoco suenan muchos nombres. Solo se sabe que Junts per Catalunya, ERC y Cs tendrán dos asientos cada uno y el PSC, uno.