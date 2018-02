Bárcenas confirma que Costa le alertó de la financiación irregular del PP valenciano 01:28 Vídeo:Atlas El extesorero se desvincula de las irregularidades durante las campañas electorales de 2007 y 2008 MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Martes, 13 febrero 2018, 15:04

Luis Bárcenas ha tratado de exculpar a Génova de la supuesta trama de financiación ilegal del PP valenciano, pero ha confirmado que el exsecretario general de la formación en la comunidad Ricardo Costa le alertó en una reunión de las irregulares que se estaban produciendo en el PPCV, al intentar endosar a empresarios afines gastos de las campañas electorales municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008.

Bárcenas ha confirmado punto por punto las nuevas revelaciones de Costa, quien aseguró el pasado 24 de enero en el juicio sobre la red Gürtel en la Comunidad Valenciana que se reunió con el entonces gerente del PP para informarle de la financiación irregular.

Costa explicó que el exvicepresidente regional Víctor Campos le comunicó que tanto el expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps como el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino le habían encargado "tener relaciones con los empresarios que financian al partido", mostrándole sobres con dinero en efectivo.

Según ha revelado hoy Bárcenas, efectivamente Costa se "desplazo desde Valencia" para mostrarle su "preocupación por la instrucción" de Campos, "tesorero de facto del partido". Luis Bárcenas ha dicho que "no era admisible" el hecho de "asignar facturas a determinadas empresas para que se hicieran cargo de gastos de partido". Es más, que "eso estaba terminantemente prohibido", sobre todos teniendo en cuenta "experiencias pasadas" como Filesa en el PSOE.

De acuerdo con la declaración del testigo Bárcenas, él mismo trasladó el contenido de la reunión a Álvaro Lapuerta, entonces tesorero nacional, que le prometió que hablaría "con Valencia" para acabar con esa práctica irregular. El exsenador, no obstante, no ha aclarado si efectivamente Lapuerta habló con Campos. "El tesorero nacional era el máximo responsable", ha abundado, por lo que Lapuerta no tenía que "trasladar" sus cuitas a otros dirigentes "políticos" del partido.

El extesorero, durante su declaración como testigo en el juicio sobre la red Gürtel en la Comunidad Valenciana, ha afirmado que la dirección general del PP dio "instrucciones precisas" a todas las agrupaciones (también a las valencianas), tanto de manera escrita como verbal, para que en las campañas electorales municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008 se usaran exclusivamente los fondos previstos por la ley y "remitidos" desde Madrid. Con esas instrucciones, obviamente también se prohibía usar donaciones de empresarios para pagar mítines y otros eventos de partido.

"Cualquier gasto no controlado podía suponer los límites de gasto", ha señalado Bárcenas, por lo que la dirección nacional ordenó no "aportar fondos propios a la campaña". Con este argumento, el exsenador ha exculpado al Partido Popular nacional de las supuestas irregularidades en las dos campañas, que son el epicentro de las acusaciones que ahora se juzgan.

En cualquier caso, Luis Bárcenas ha eludido algunas de las cuestiones más espinosas, ya que –ha apuntado- no era su tarea estar encima de las cuentas de cada circunscripción. "La rendición de cuentas se hacía en cada comunidad autónoma", se ha excusado, apuntando la responsabilidad de los gerentes locales.