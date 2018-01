La autopsia confirma que Diana Quer murió estrangulada y no atropellada Los padres de Diana Quer, ayer, en el tanatorio madrileño de La Paz, donde se ofició el funeral por la joven asesinada. :: rodrigo jiménez / efe Familiares y amigos despiden a la joven en Madrid mientras la UCO regresa a la nave donde se halló su cadáver para esclarecer el crimen M. E. A. MADRID. Viernes, 12 enero 2018, 00:37

Diana Quer murió estrangulada y no atropellada como sostiene el autor confeso del crimen, José Enrique Abuín, 'el Chicle'. Los forenses son rotundos y no tienen ninguna duda, a tenor del informe preliminar enviado al Juzgado de Instrucción Número 1 de Ribeira (La Coruña), que ayer fue entregado a las partes y que desmonta por completo la versión del detenido sobre lo que pasó la noche del 22 de agosto del 2016 en A Pobra do Caramiñal. Ni en las radiografías ni en los análisis de las partes blandas del cuerpo se apreciaban señales del atropello.

No ha trascendido si el estrangulamiento se ejecutó con las manos o con la correa que apareció en el mismo pozo en el que la joven de 18 años fue arrojada con dos bloques anclados a su cuerpo. El primer estudio de los restos de Diana no determina, además, si hubo o no agresión sexual. Tampoco precisa el día de su muerte, aunque la sitúa en las fechas de su desaparición. Pero la investigación no concluye aquí, dado que quedan pendientes los resultados de muestras y tejidos enviados al Instituto Nacional de Toxicología de Madrid.

En busca de pistas que permitan esclarecer el crimen, la Guardia Civil realizó ayer un nuevo registro en la nave de Rianxo en la que el pasado 31 de diciembre se halló el cuerpo de la joven madrileña. Tras la inspección ocular, que duró varias horas, el abogado de la acusación particular, Ricardo Pérez Lama, explicó que podría realizarse una reconstrucción completa del asesinato y el abandono del cuerpo de la joven en el pozo, aunque para ello se precisa del consentimiento de 'el Chicle', que podría acogerse a su derecho a no participar en la misma.

De aprobarse la petición por parte del juez competente, según informa Efe, la reconstrucción se realizaría «desde origen», es decir, incluiría toda la secuencia de hechos desde el presunto rapto de Diana Quer en A Pobra hasta que Abuín, supuestamente, sumergió horas después el cuerpo de la joven en el pozo.

Mientras tanto, 'el Chicle' continúa interno en la unidad de enfermería del centro penitenciario de A Lama (Pontevedra), al que fue trasladado desde el penal de Teixeiro para garantizar seguridad. En el presidio pontevedrés, el asesino confeso de Quer se encuentra sometido al protocolo antisuicidio y está vigilado las veinticuatro horas del día en una celda acristalada. Mañana recibirá la visita de su abogado, José Ramón Sierra, quien adelantó hace varios días que en caso de que el informe desarmase la versión del atropello dejaría de defender al acusado por cuestión de confianza. De hacerlo finalmente, tendría que recurrir a otro letrado privado o al penalista de turno de oficio.

El resultado de la autopsia de la joven madrileña, a la espera de ser ampliada, apunta a que 'el Chicle' podría enfrentarse a una pena de prisión permanente revisable. De confirmarse por el juez instructor la imputación por un delito de agresión sexual, se añadiría a la de asesinato por estrangulamiento -implica más pena de cárcel que el homicidio- y contra la libertad de la joven por haberla forzado a entrar en su coche.

Entierro en Madrid

Los restos de Diana Quer llegaron en la madrugada del jueves al Tanatorio de La Paz en Madrid, donde horas después fue despedida por sus familiares y amigos en la más estricta intimidad. El próximo lunes se celebrará un funeral público.

En medio del dolor, sus padres y su hermana Valeria no quisieron olvidarse de quienes han trabajado durante los 494 días que la joven estuvo desaparecida, a los que agradecieron sus esfuerzos y dedicación. También trasladaron su solidaridad a las familias de otros desaparecidos y les desearon la pronta aparición de sus seres queridos. Y se despidieron de su hija: «Nuestra preciosa Diana descansa finalmente en paz».