«Cs es autónomo para tomar sus decisiones» Sábado, 30 diciembre 2017, 00:10

Rajoy evitó sumarse ayer a la presión de su partido y el PP sobre Inés Arrimadas para que se presente a la investidura. Los populares sostienen que, aunque sea difícil, hay una oportunidad de que la líder de Ciudadanos se convierta en la próxima presidenta de la Generalitat, entre otras cosas, porque no está claro qué harán los cinco diputados huidos en Bruselas sin los que el secesionismo no suma mayoría absoluta. Dicen que no aprovechar la ocasión añadirá frustración a los no secesionistas. «Son autónomos para hacer lo que les parezca bien, como presidente del Gobierno no voy a entrar», dijo en cambio su jefe de filas.