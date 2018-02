Los Mossos encuentran una pistola en una de las casas del presunto asesino de Susqueda 00:56 El hijo (capucha rosa) del presunto autor del doble crimen del pantano de Susqueda. / Efe/Atlas «Soy inocente. No he hecho nada», afirma Jordi Magentí Gamell | El sospechoso volvió al pantano en los días posteriores el asesinato de Paula Mas Pruna y Marc Hernández López, el pasado 24 de agosto MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Martes, 27 febrero 2018, 18:23

Los Mossos d'Esquadra han encontrado una arma corta en Can Cuixa, el domicilio familiar en Anglès de Jordi Magentí, el supuesto asesino de los jóvenes de Susqueda. Se trata de la vivienda en la que no vivía últimamente, pues se había trasladado a la casa de su tío. Los agentes, por el momento, no pueden confirmar que se trata del arma usada en el doble homicidio. Ambos jóvenes presentaban heridas de bala de un arma corta, probablemente de 9 milímetros, ella en el cabeza y él en el tronco.

El detenido como presunto autor del doble crimen del pantano de Susqueda (Gerona) ha asegurado este martes que no es culpable de los hechos por los que es investigado: "Soy inocente. No he hecho nada". Así se ha expresado a gritos al entrar en uno de los domicilios de Anglès que los Mossos d'Esquadra están registrando en el marco de la investigación.

Jordi Magentí Gamell, el presunto asesino de los jóvenes de Susqueda, volvió al pantano en los días posteriores el asesinato de Paula Mas Pruna y Marc Hernández López, el pasado 24 de agosto. Los Mossos creen que volvió a la escena del doble crimen para terminar de borrar o recoger las pruebas que le pudieran incriminar.

Según han revelado fuentes de la investigación, las cámaras de seguridad que están instaladas en los accesos del pantano grabaron en las jornadas posteriores a los asesinatos el Land Rover Defender de Magentí adentrándose tanto en el lugar donde aparecieron los cuerpos como en el camino forestal que da acceso a la playa donde se halló el vehículo de los dos jóvenes, un Opel Zafira, hundido en el fondo del pantano. El asesino se movió con total impunidad en esos días inmediatamente posteriores al doble homicidio porque –explicaron los investigadores- aún no había comenzado la búsqueda de los dos chavales.

Magentí, durante la jornada de ayer, negó en todo momento cualquier relación con el crimen en sus declaraciones ante los Mossos. Afirmó que no estuvo el 24 de agosto en el pantano, aunque sí admitió haberse movido por la zona los días posteriores, aunque adujo que fue allí para pescar. A primera mañana de hoy, los Mossos han retomado el registro de las dos casas que habitaba Magentí en el pueblo de Anglés, en Gerona. Los funcionarios registran palmo a palmo las viviendas en búsqueda del arma de fuego (de 9 milímetros) con la que habría disparado a Paula en la cabeza y a Marc en el tronco. Por el momento, el arma no ha sido hallada.

Una de las pruebas de cargo contra el detenido son sus intervenciones telefónicas y sus extractos bancarios. Por esos pinchazos saben que Magentí tenía previsto esta misma semana volar a Colombia para establecerse definitivamente allí, donde vive su actual mujer, con la que se casó en 2013, y que es de nacionalidad colombiana. En las últimas semanas, además, el arrestado había vaciado todas sus cuentas en España y había transferido la práctica totalidad de sus ahorros a depósitos bancarios en Colombia.

El asesino vivía a solo cinco kilómetros del pantano de Susqueda, en Gerona, ya había matado a su exmujer en 1997, solía frecuentar la zona del doble homicidio por su afición a la pesca y a la caza, y desde el principio fue el principal sospechoso de los Mossos d'Esquadra. Pero Jordi Magentí Gamell, de 60 años, no dejó pistas que le pudieran incriminar de forma inmediata. Los investigadores de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos han ido estrechando el cerco durante seis meses hasta que el propio asesino, sabedor de que la policía ya había descartado las otras vías de investigación, se puso nervioso y comenzó a planear su huida a Colombia, donde ya se encuentra su nueva esposa, de esa nacionalidad.

Magentí, que hasta a primera hora de la noche no ha admitido su participación en los hechos, fue arrestado ayer a primera hora en la comisaría de Santa Coloma de Farners, hasta donde fue llevado por los Mossos desde el pueblo en el que vivía, Anglès. Poco después fue detenido el hijo de Magentí, de 26 años, en la localidad de Salt, aunque la policía no le considera autor material del doble homicidio.

El jefe de la División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra, Antonio Rodríguez, fue tajante: la policía no alberga «ninguna duda» de que Jordi Magentí Gamell fue el asesino material de Paula Mas Pruna y Marc Hernández López, de 21 y 23 años, el pasado 24 de agosto. A ella le disparó en la cabeza. A él en un costado del tronco y le apuñaló.

Los Mossos van montando el puzle pero todavía faltan piezas, admiten desde el cuerpo autonómico. El arma sigue sin aparecer. Y sobre todo, no se conoce el móvil. La policía catalana descarta absolutamente que Magentí tuviera alguna relación previa con la pareja del Maresme. Los investigadores también han desechado de «manera categórica» que el cazador pudiera haber obrado por encargo o que los dos jóvenes estuvieran envueltos en algo turbio.

De bruces

La única tesis que se baraja es que las víctimas se toparon de bruces con su asesino al final del barranco de la fuente de Cal Borni, en la parte más oriental del pantano, la más cercana a Anglès y la que más solía frecuentar Magentí para la pesca de truchas y siluros. Marc y Paula, explican fuentes de la investigación, se habrían encontrado con su verdugo la tarde del jueves 24 de agosto (últimas conexiones de sus teléfonos móviles), apenas instantes después de llegar al pantano, tras hinchar el kayak con el que pretendían remar en Susqueda, pero antes incluso de desembalar sus enseres para la acampada.

Con esta premisa los Mossos solo tienen dos tesis sobre el móvil del doble homicidio: o los jóvenes pillaron a Magentí en «algún tipo de acto ilegal» y el cazador los mató para garantizar su silencio o el asesino intentó agredir sexualmente a la joven. La autopsia de los cuerpos, que fueron encontrados el 26 de septiembre en muy mal estado de conservación y lastrados con piedras para que no emergieran a la superficie, no pudo certificar si hubo agresión sexual.

Magentí ha sido sometido a estrecha vigilancia desde principios del pasado septiembre. En aquellas fechas fue interrogado como sospechoso, pero lo negó todo, como hizo hoy. Aseguró que el 24 de agosto no había acudido el pantano. Sí el día posterior. Sin embargo, fueron varios los vecinos aseguraron haber visto el día del homicidio su cuatro por cuatro blanco, un Land Rover Defender, por la zona. Las cámaras de seguridad también grabaron al vehículo circulando por las inmediaciones del pantano a esas horas.

Desde el principio, además, los Mossos apuntaron a que el asesino, sin lugar a dudas, era alguien que conocía los intricados vericuetos de Susqueda a la perfección. Tanto como para, tras asesinar a los dos chavales, llevar a través de once kilómetros de sinuosas pistas forestales su Opel Zafira para hundirlo en una playa donde la profundidad es muy superior al resto del pantano.

La captura de Magentí desató de inmediato tres registros para, sobre todo, intentar encontrar el arma con la que se perpetró el doble crimen y otras pruebas que les vinculen con los dos asesinatos. Los funcionarios autonómicos registraron, en presencia del detenido, la casa de la madre del sospechoso en Anglès; otra propiedad en el mismo municipio, Can Cuixa, la vivienda familiar en la que actualmente residía el detenido, y la casa de Salt donde vivía su hijo.

Magentí será puesto en breve a disposición del Juzgado 2 de Santa Coloma de Farners, que asumió la instrucción del caso y que ha mantenido un estricto secreto de las actuaciones para evitar la huida a Colombia del sospechoso, la espada de Damocles que han tenido los investigadores durante estos meses sobre sus cabezas.