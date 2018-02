Arrimadas mueve ficha para desbloquear la investidura catalana Arrimadas, tras la reunión de la dirección de Ciudadanos del pasado lunes. :: ballesteros / efe Ciudadanos presiona al expresidente con un pleno en el Parlament para poner en marcha el reloj de la legislatura C. REINO BARCELONA. Domingo, 18 febrero 2018, 01:03

Ciudadanos ha empezado a mover ficha para quitarse la etiqueta colgada por el PP de que a pesar de haber ganado las elecciones catalanas no toma el mando para tratar de formar gobierno. Los constitucionalistas no suman en ningún caso una posible mayoría absoluta, pero la formación naranja ha dado un paso para intentar al menos desbloquear el embrollo catalán. Así, Inés Arrimadas lanzó el jueves un ultimátum a Roger Torrent: o inicia una nueva ronda de contactos para proponer un nuevo candidato o Ciudadanos llevará el martes a la reumión de la mesa de la Cámara la celebración de un pleno extraordinario, que Arrimadas calificó del «desbloqueo».

El partido naranja registró esta iniciativa en el Parlamento autonómico y ya ha empezado a negociar con los grupos de la oposición no independentista (PSC, Catalunya en Comú y PP) el contenido del pleno que, entre otros cosas, busca presionar a Puigdemont para que dé un paso al lado, y a Torrent para que haga el gesto de poner en marcha el reloj de la investidura. Arrimadas trata además de acallar las críticas de quienes le acusan de no haberse movido desde el 21-D, elecciones en las que Ciudadanos fue la primera fuerza en votos y escaños por delante de Junts per Catalunya y Esquerra, aunque las formaciones secesionistas, incluida la CUP, suman 70 diputados y tienen la mayoría absoluta. A quien más presiona, en cualquier caso, es a Torrent, que se resiste a proponer un candidato alterantivo a Puigdemont y además mantiene la legislatura paralizada a la espera de que el Constitucional se pronuncie sobre el recurso del Gobierno.

A marchas forzadas

El partido naranja busca que los soberanistas ventilen en público sus diferencias

Tras el aplazamiento del pleno de investidura de Puigdemont, los dos meses de plazo que da la ley para que la Cámara catalana pueda elegir a un presidente antes de que la legislatura muera por su propio peso no se han puesto en marcha. La oposición le pide a Torrent que mueva ficha y que haga uso de la prerrogativa para que, mediante una comunicación a la Cámara en que constate la imposibilidad de investidura, active la cuenta atrás. Un paso que obligaría a los independentistas a negociar a marchas forzadas.

Sin embargo, el informe de los letrados de la Cámara apuntó que en caso de que «no impulse ese acto equivalente a una votación fallida, se podría estudiar la posibilidad de que los grupos parlamentarios impulsaran este acto equivalente por medio de los instrumentos correspondientes». El texto no aclara cuáles son esas fórmulas, pero la oposición ya explora algunas opciones. De ahí el movimiento de Ciudadanos y también el que hicieron los comunes. Aun así, Ciudadanos, con sus 36 diputados, puede forzar la celebración de un pleno extraordinario, aunque el órgano que tiene la potestad para fijar la fecha del pleno es la junta de portavoces, que también se reúne este martes y que tiene mayoría secesionista.

Por tanto, depende de Junts per Catalunya y Esquerra que tenga lugar ese pleno, en el que pueden saltar chispas y visualizarse sus diferencias. El objetivo de Ciudadanos, que confía en que el PSC y el PP se sumen a la iniciativa, es que el debate pudiera servir para la «exposición del posicionamiento de los diferentes grupos en relación con la situación de parálisis creada por la decisión de proponer a una persona prófuga como candidato a la Presidencia de la Generalitat».

Ciudadanos responde así a la llamada que le ha hecho esta semana el PP a Arrimadas de que deje de hacer la «estatuta». Los populares le piden a Arrimadas que se postule como candidata para forzar a Torrent a iniciar una nueva ronda y descabalgar a Puigdemont.

Los comunes se han desmarcado del movimiento de la formación naranja, pero podrían aprovechar la celebración del pleno para impulsar una propuesta de resolución con la que instan a los grupos a que pongan sobre la mesa diferentes posibles escenarios de salida al bloqueo.