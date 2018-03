El análisis definitivo de los restos de Diana Quer no prueba la agresión sexual Rivera se compromete con la familia de la víctima a trabajar por que no se derogue la prisión permanente hasta el fallo del TC N. V. Sábado, 10 marzo 2018, 00:12

madrid. La última prueba biológica practicada a los restos de Diana Quer no ha podido dar respuesta a la pregunta de los investigadores sobre si la joven, además de morir estrangulada, fue víctima de una agresión sexual. El deterioro del cadáver, sumergido durante más de 16 meses en el pozo de una nave abandonada en Rianxo, Galicia, ha dificultado el análisis de laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología. Así, el informe definitivo ni demuestra que hubo violación ni constata lo contrario.

Las conclusiones, avanzadas por TVE, no han sorprendido a la familia de la chica dado el estado del cuerpo. El padre, Juan Carlos Quer, recordó ayer que el asesino de su hija «se preocupó muy mucho» de que el cadáver quedara hundido y «lastrado con unos ladrillos» durante 500 días. «Pero acreditaremos durante el juicio que no la desnudó y la metió en el maletero del coche para llevarla a misa», advirtió tras mantener un encuentro con Ciudadanos en el Congreso.

Tanto la familia de Quer como el padre de Mari Luz Cortés, la niña de cinco años asesinada hace ahora una década, están manteniendo contactos con las fuerzas parlamentarias para evitar que el próximo jueves 15 de marzo el pleno de la Cámara baja vote la propuesta de derogación de la prisión permanente revisable. La iniciativa, promovida por el PNV, contó en su toma en consideración en octubre de 2017 con el respaldo de PSOE y Podemos y el voto en contra del PP. Ciudadanos, sin embargo, se abstuvo durante la tramitación.

La postura de los liberales frente a la prisión permanente nunca ha quedado del todo definida. Después de la detención del asesino confeso de Diana Quer, José Enrique Abuin, apodado 'El Chicle', el PP activó una campaña para ampliar los supuestos en los que cabe aplicar esta medida, de manera que los responsables de crímenes en los que además se oculta el cadáver puedan ser castigados con la máxima pena privativa de libertad. Fue entonces cuando Ciudadanos contraatacó con una enmienda que busca asegurar el cumplimiento íntegro de las condenas y endurecer el acceso al tercer grado y a los permisos penitenciarios. Lo que no termina de despejar su opinión sobre el tema a debate.

El «concepto»

Las familias de la víctimas creyeron entender ayer que Albert Rivera apoya como «concepto» la prisión permanente. A lo que sí se comprometió el líder de Ciudadanos es a no apoyar la derogación de esta figura hasta que el Tribunal Constitucional emita su fallo sobre el recurso que se presentó en 2015. El presidente de los liberales mantiene sus «dudas» sobre si esta pena se ajusta o no a los principios de la Carta Magna, pero garantiza que no se moverá hasta conocer la resolución de los magistrados.

Los votos del PP y Ciudadanos son insuficientes para frenar la iniciativa del PNV. De ahí que Rivera instara ayer al PSOE a cambiar su postura. Valdría con una abstención para atender la petición de la plataforma liderada por los padres de Diana Quer y Mari Luz Cortés, que han conseguido ya que más de dos millones de personas suscriban su causa en la página web change.org.