Achicar las desigualdades como objetivo prioritario Sáenz de Santamaría felicita a Calvo. :: l. p. / efe La número dos del Ejecutivo se compromete a ser «una jueza implacable» de su gestión RAMÓN GORRIARÁN Viernes, 8 junio 2018, 00:05

madrid. Carmen Calvo mostró casi más entusiasmo con su Ministerio de Igualdad que por su condición de vicepresidenta del Gobierno durante el traspaso de carteras con Soraya Sáenz de Santamaría en la Moncloa. La número dos del Ejecutivo señaló que el objetivo «más importante» que se ha trazado para su mandato es «achicar las desigualdades» entre hombres y mujeres en todos los ámbitos.

El relevo entre Calvo y Sáenz de Santamaría fue el único al que no tuvieron acceso los medios de comunicación, y los que se acercaron a la Moncloa tuvieron que conformarse con ver la ceremonia por televisión. No se explicaron las razones para tal restricción, que más parecía fruto del caos de las primeras horas que una orden para impedir el paso a los informadores. Aunque fue un acto cordial y elegante, pecó de cierta frialdad. La mejor muestra de que aquello no era un jolgorio fue que la propia Sáenz de Santamaría tuvo que abrir la ovación de rigor tras la entrega de la cartera a su sucesora ante la pasividad de los presentes. «Mal empezamos», bromeó la ya exvicepresidenta si tenía que ser ella la promotora de los aplausos a la dirigente socialista.

Nacimiento Cabra (Córdoba, 1957) Trayectoria Diputada en el Parlamento de Andalucía (2000-04), consejera de Cultura (1996-2004), diputada en las Cortes (2004-11) y ministra de Cultura (2004-07). Retos Impulsar una batería de leyes sobre la igualdad de género.

La vicepresidenta hizo gala de su fecundidad oratoria y para resaltar que iba a ser muy exigente consigo misma, dijo: «Nada se alcanza sin la pasión, que es una fuerza arrolladora para la entrega y para, también, una palabra desusada que voy a usar aquí, el pundonor. Solo trabajo siendo jueza de mi misma, una jueza implacable». Calvo evitó los planteamientos políticos o describir las que serán las líneas maestras de su gestión, prefirió insistir en que perfeccionar «la democracia» exige «construir la gran igualdad, que es la que afecta a hombres y mujeres».

CARMEN CALVOVicepresidenta y ministra de Igualdad

El matiz de género

Sáenz de Santamaría a su lado sonreía, sobre todo cuando su sucesora defendió que el Gobierno que ha formado Pedro Sánchez es «como la realidad» porque «la política se parece a la vida y nada será más natural que esto», en alusión a la composición del Consejo de Ministros «y Ministras». Un matiz que ella introdujo en su fórmula de toma de posesión y que siguió la mayoría de sus compañeros de gabinete, con la excepción de Josep Borrell, José Luis Ábalos y Nadia Calviño, aunque en el caso de la titular de Economía pudo deberse a los nervios porque se trastabilló en la lectura de su promesa y deseaba acabar.

Calvo explicó después del relevo que la precisión de género se le ocurrió poco antes de la ceremonia presidida por el rey Felipe VI y que no estaba concertada con los demás ministros. De hecho, la primera que prometió el cargo, la de Justicia, Dolores Delgado, se refirió a guardar el secreto del Consejo de Ministros. Después lo hizo la vicepresidenta y marcó el camino al resto.

En el relevo quedó asimismo patente la buena química entre la vicepresidenta y su antecesora, que se reflejó en los parabienes que se desearon. Una relación que viene de atrás, desde que ambas negociaron en octubre pasado la aplicación del artículo 155 en Cataluña. El grado de entendimiento fue muy alto, y desde entonces se han mantenido en contacto telefónico frecuente.