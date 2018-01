El abogado de 'el Chicle' renunciará si éste violó a Diana Quer

madrid. La situación procesal de José Enrique Abuín, 'el Chicle', se complica por momentos. Las pruebas se acumulan en su contra y se desmorona su coartada según se suceden las declaraciones ante el juez que instruye la causa. A ello se sumó este viernes el anuncio de su abogado de que renunciará a su defensa en el caso de que la autopsia de Diana Quer desvele que la joven madrileña fue agredida sexualmente antes de ser asesinada. El letrado Ramón Sierra informó tras visitar a su cliente en la prisión de Teixeiro que 'el Chicle' mantiene la misma versión que dio a la Guardia Civil sobre lo ocurrido la noche del 22 de agosto en A Pobra. Estos es, que atropelló accidentalmente a Diana Quer y que, asustado por las consecuencias, optó por esconder el cuerpo de la chica. «El jueves se volvió a hablar con él y nos sigue diciendo esa misma versión», apuntó el abogado. Pero a continuación lanzó la advertencia: «Como defensa esperemos que sea cierto, si no es así nos plantearemos un escenario muy distinto, no como defensa». «Si el cliente nos miente, nosotros podemos hacer el tonto, pero no tanto», añadió.

En el plano de la investigación, este viernes continuaron las comparecencia ante el juez Félix Isaac Alonso. El turno fue para los cuñados de Abuín, quienes, como la mujer de éste, Rosario Rodríguez, declararon en un primer momento ante la Guardia Civil que 'el Chicle' había pasado con ellos toda la noche del 22 de agosto de 2016. Y a igual que Rodríguez, los cuñados se desdijeron y reconocieron que el asesino confeso de Diana Quer no les acompañaba en el momento en que la joven desapareció. «Los testigos han ratificado en sede judicial lo que dijeron en sede policial y, en consecuencia, no le dan cobertura ya a este individuo», informó el abogado de la familia Quer.