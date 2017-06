Las novedades sobre los apellidos de los recién nacidos tendrán que esperar un año más

Los padres que quieran alterar el orden de los apellidos de su recién nacido para poner el apellido materno en primer lugar tendrán que seguir cumpliendo en el Registro Civil con los requisitos que contempla la ley actual al menos un año más: es decir, notificar en una comparecencia previa que ambos están de acuerdo para que su hijo altere el orden de sus apellidos. Ambos tendrán que estar de acuerdo y en caso de que no sea así la ley en vigor dictamina que la preferencia será la del apellido paterno.

Este estado de las cosas iba a cambiar el próximo 30 de junio, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Registro Civil en la que, entre otros muchos cambios, se anulaba esta preferencia y en caso de desacuerdo dejaba la decisión en manos del responsable del Registro Civil. Sin embargo, una nueva prórroga de ley pospondrá estos cambios al menos hasta el 30 de junio de 2018. A pesar de que estaba previsto (y así se anunció) que el PP solicitara un margen de dos años para la entrada en vigor de la nueva ley (hasta junio de 2019), finalmente la prórroga será de un año. Así se anunció ayer tras la votación a favor, el pasado 30 de mayo, en el marco de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado.

A continuación, aquí aclaramos algunas de las dudas que pueden surgir con el cambio de la normativa que afecta al orden de los apellidos:

1. ¿Cuándo entra en vigor la ley?

El fin de la preferencia del apellido del padre sobre el de la madre forma parte de la nueva Ley de Registro Civil, un cambio legislativo que debería haber entrado en vigor hace seis años y que contempla aspectos más amplios sobre el futuro y la actualización de los registros civiles españoles. A pesar de que su entrada en vigor estaba fijada para el 30 de junio de este año, el Gobierno ha pedido una nueva prórroga que implicaría que los cambios no serían efectivos hasta junio del año 2018 (según la nueva prórroga aprobada en el Senado). No obstante, y a falta de la negociación con los grupos de la oposición, fuentes judiciales confirman que el hecho de que haya una prórroga no quiere decir que haya ciertas disposiciones que sí se pongan en marcha por una cuestión de interés social, caso concreto de los cambios sobre el orden de los apellidos del padre y de la madre.

2. ¿Cómo se decide en la actualidad el orden de los apellidos del recién nacido?

Desde el año 2000, la ley contempla la posibilidad de que el recién nacido que vaya a inscribirse en el Registro Civil pueda llevar primero el apellido de la madre y después el del padre. Sin embargo, para que esta decisión tenga efecto real ambos progenitores tienen que estar de acuerdo y cumplimentar una comparecencia en la que se diga específicamente que ambos desean que el hijo lleve los apellidos de la madre en primer lugar. En caso de desacuerdo, la ley que en la actualidad está en vigor da preferencia por defecto al apellido del padre.

3. ¿Cómo se decidirá el orden de los apellidos con la nueva ley?

Cuando entre en vigor la nueva legislación, la prevalencia del apellido del padre dejará de tener efecto. Es decir, los padres tendrán que expresar de manera obligatoria cuál será el orden de los apellidos que quieren para su hijo previo acuerdo entre ellos (bien de manera previa o bien a la hora de llegar al registro para inscribir al recién nacido). En el caso de que las partes no hayan llegado a un acuerdo en el plazo de tres días, será el encargado del Registro Civil (en la actualidad el magistrado o juez) el responsable de decidir cuál es el orden de los apellidos con los que se inscribirá al menor.

4. ¿Cuál será el criterio del encargado del Registro Civil para tomar una decisión?

La nueva ley dictamina que esta decisión se tomará “teniendo en cuenta el interés general del menor”, aunque la interpretación en este caso es tan amplia que el responsable del registro podrá recurrir a otras soluciones, por ejemplo el orden alfabético, por sorteo o incluso por estética, es decir, según la sonoridad de las diferentes opciones.

5. ¿Todos los hermanos tienen que llevar el mismo orden de apellidos?

El orden de los apellidos que se decida para el primero de los hijos afectará al resto de sus hermanos. Sin embargo, al llegar a la mayoría de edad la persona interesada puede solicitar ante el Registro Civil el cambio de orden de los apellidos, por eso es posible que haya hermanos con distinto orden de apellidos.

6. ¿Qué más supuestos contempla la ley a la hora de hacer modificaciones en los apellidos?

La ley ofrece también la posibilidad de otros cambios, por ejemplo establecer como primer apellido una solución compuesta que integre el apellido del padre y de la madre para evitar, por ejemplo, la desaparición de un apellido en concreto o bien para que no sea tan común. También se prevé el cambio de apellido cuando sea contrario al decoro o bien ocasione “graves inconvenientes” al interesado.