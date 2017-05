Rajoy: «Celebro el buen humor de una moción en martes 13»

madrid. Con la seguridad de quien sabe que la moción de censura de Podemos no saldrá adelante, Mariano Rajoy se permitió bromear ayer con la fecha elegida por Ana Pastor para el debate parlamentario. «Hay que celebrar el buen humor de la presidenta (del Congreso), porque la verdad es que ponerla el 13 y en martes, pues, en fin... Un cierto buen humor», apuntó en el Senado.

En la Moncloa no preocupa en exceso la puesta en escena de Pablo Iglesias, sin respaldos suficientes para descabalgar a Rajoy de la Presidencia. Fuentes gubernamentales dan por hecho que la iniciativa de Podemos está realmente enfocada a dañar las posiciones del PSOE. Pero aun así, estudian qué respuesta dar en el hemiciclo.

El presidente amagó ayer con no intervenir en la sesión y, por lo tanto, no facilitar un cara a cara con Iglesias. «¿Yo replicar? Yo nunca replico a nadie», respondió. Fuentes populares dieron por sentado que Rajoy no elevará a la categoría de alternativa de gobierno al líder de Podemos. Pero el Ejecutivo advierte de que la decisión sobre quién tomará la palabra todavía no se ha tomado.

Más allá de que suba a la tribuna el portavoz del grupo popular, Rafael Hernando, el procedimiento no prevé qué papel otorgar al Gobierno en el debate de una moción de censura. En las iniciativas similares debatidas en la Cámara en 1980 y 1987, tanto Adolfo Suárez como Felipe González, ambos en aquel momento presidentes del Gobierno, replicaron al candidato. También es cierto que fueron el Ministro de Presidencia, Rafael Arias-Salgado, y el vicepresidente, Alfonso Guerra, quienes entraron en el cuerpo a cuerpo con el diputado defensor de la iniciativa.

Así, el próximo 13 de junio podría ser la número dos de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ejerciera de portavoz del Gobierno. Aunque otra opción es que el jefe del Ejecutivo opte por hacer un balance final al cierre del debate.