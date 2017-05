El malagueño Rafael Garesse, nuevo rector de la Universidad Autónoma de Madrid

El catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid Rafael Garesse Alarcón ha sido elegido este miércoles, en segunda vuelta, rector de la Universidad Autónoma de Madrid tras lograr el 50,7 por ciento de los votos.

Nacido en Málaga e hijo de farmacéutico, el nuevo rector de la UAM asegura en su blog personal que "criarme en la Málaga de los años 60 fue lo mejor que me pudo pasar". Estudió Farmacia por su padre -quien murió teniendo él apenas dos años-, pero "la única razón por la que no ejercí es por mi torpeza a la hora de preparar los paquetes de los pedidos de los clientes. Mi falta de coordinación con el papel de estraza a la hora de envolver potitos me convenció al tercer día de que ejercer en la oficina de farmacia no era lo mío".

Entonces decidió empezar de nuevo con 22 años y mudarse a Madrid con una beca de 18.000 pesetas. Allí descubrió su vocación docente durante su residencia en el Hospital Puerta de Hierro. Y de ahí hasta llegar a catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Y desde este miércoles, rector de ella.