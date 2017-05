Rajoy reta al líder catalán a abandonar su «chantaje» y dar la cara en el Congreso

madrid. No habrá negociación bilateral sobre el referéndum independentista. Carles Puigdemont no encontrará a Mariano Rajoy en la Moncloa para abordar sus aspiraciones secesionistas, pero sí en el Congreso. El jefe del Ejecutivo instó ayer al dirigente catalán a abandonar su «chantaje» al Estado y comparecer en las Cortes Generales, donde está dispuesto a darle la réplica en un debate parlamentario. «Yo voy a dar la cara y le invito al señor Puigdemont que lo haga, porque un líder convencido de la bondad de sus propuestas tiene que ejercer el liderazgo y actuar con determinación, coraje y valentía», invitó horas antes de que el presidente de la Generalitat viera en la oferta una «coartada» para disimular la falta de voluntad política.

El conflicto con Cataluña centró buena parte del encuentro del Comité Ejecutivo Nacional del PP. Igual que sucedió en el Consejo de Ministros del pasado viernes, los populares compartieron que la vía del Parlamento es la única que puede plantearse en democracia. También el modo de encauzar, como ocurrió con el plan del exlehendakari Juan José Ibarretxe, las demandas soberanistas. «No querer comparecer en el Congreso no es aceptable -insistió Rajoy- y todavía lo es menos amenazar al conjunto del Estado si no se acepta su planteamiento».

Reforma constitucional

El reparto de mayorías en el Congreso y el Senado aboca al fracaso una reforma constitucional como la que Puigdemont debería proponer, según el Gobierno, si quiere convocar un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Pero fuentes del PP insisten en que el paso por las Cortes es el único «cauce» legal.

Lo que al presidente le resulta del todo intolerable es que la Generalitat «amenace» con la separación unilateral si el Ejecutivo no negocia los términos de la consulta. Rajoy dio por bueno el borrador que publicó ayer ‘El País’ sobre la Ley de Transitoriedad Jurídica, que, según el documento, se activaría de inmediato, en cuestión de 24 horas, si el Gobierno impide el referéndum. «Es intolerable el chantaje que se ha puesto encima de la mesa -censuró- y tengo que decirle a los españoles que no tengan problema, que eso no va a entrar en vigor».

En los últimos días, el Ejecutivo se ha esforzado por recuperar la iniciativa, proponer una alternativa pragmática al referéndum y también desactivar los efectos de la conferencia que Puigdemont tenía programada para hoy en Madrid. A la solemnidad con la que el viernes la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, invitó al dirigente catalán al Parlamento, se sumó este lunes la advertencia de Rajoy, que aseguró no haber visto un acontecimiento «más grave» que la ruptura que contemplaría el Generalitat. «Es un disparate jurídico, político y social», reprochó.

El líder del PP confía ahora en poder contar con el apoyo del nuevo PSOE en «defensa de la soberanía nacional» y la unidad. Tanto los socialistas como Ciudadanos han estado hasta el momento informados de cada paso del Gobierno.