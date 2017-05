El presidente del Gobierno descarta que la vuelta de Sánchez aboque a elecciones

Mariano Rajoy contuvo ayer tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP los análisis catastrofistas de su partido. Si bien los populares temen que el retorno de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE dificulte la colaboración de las dos principales fuerzas políticas en el Congreso, el presidente del Gobierno está empeñado en desterrar la tesis de que la legislatura esté en peligro. No encontró más fórmulas para expresar su voluntad de agotar el mandato. «No va a haber un adelanto de elecciones». «No voy a disolver la Cámara». «Conmigo no cuenten para generar inestabilidad en España». «Si quiere le doy la razón y ya está», terminó por contestar molesto.

Esa ha sido siempre la aspiración de Mariano Rajoy. Poder tejer lazos en el Congreso que, aun ocasionales, le permitan dar consistencia al relato de que el PP es capaz de aportar la estabilidad que prometió pese a una aritmética parlamentaria endiablada. Y si un factor externo imposibilita completar la legislatura, que al menos la responsabilidad del fracaso no recaiga en el Gobierno.

Con ese planteamiento, ayer sólo cabía la posibilidad de seguir con la misma mano tendida a los socialistas. «Con el PSOE, para mí no cambia nada -garantizó-; voy a intentar llegar a entendimiento si se puede, y si no se puede, pues no llegaremos a entendimiento». Así ha ocurrido, recordó el presidente, durante estos últimos siete meses desde que fue investido en el Congreso. Si bien los datos demuestran que con Javier Fernández al frente de la gestora, el segundo partido apostó por una «oposición constructiva», también es verdad que el decreto de reforma de la estiba o la admisión a trámite de los Presupuestos requirieron una mayoría alternativa a la de PP y PSOE.

Rajoy confía, por ello, en poder contar con los socialistas en los principales asuntos de Estado, como el conflicto secesionista en Cataluña o las políticas europeas, pero da por hecho que tendrá que seguir ahondando en lo que José Luis Rodríguez Zapatero bautizó como «geometría variable». «No veo mayores dificultades -confesó aferrándose a una visión optimista-; otras mayorías, pues las buscaremos de otra manera».

Factor de incertidumbre

Por ahora, el PP ve encauzados los Presupuestos de 2017. Unas cuentas que, si se produce un bloqueo parlamentario, podrían prorrogarse el próximo año y garantizar la mitad de la legislatura. El objetivo del Gobierno pasa, en todo caso, por afianzar los pactos con Ciudadanos y el PNV, y quizás sumar al PDeCAT a algunos acuerdos que afecten al día a día de Cataluña. De momento, el presidente de los liberales, Albert Rivera, calificó ayer de «sensata» la pretensión de Rajoy de agotar el mandato y no vio inconveniente «salvo que le imputen» por corrupción.

Pero el PP sí encuentra motivos para hablar de «incertidumbre». Mientras Sánchez fue secretario general del PSOE, la investidura del presidente no fue posible y la interlocución entre ambos líderes nunca fue buena. En sus entornos hablan de animadversión mutua. Así como con Javier Fernández la comunicación fluía, Rajoy rehusó felicitar en la noche del domingo a su adversario. «Lo llamaré, si no lo he hecho aún era para no molestarle», se justificó ayer.

El presidente del Gobierno siempre ha tenido presente el sonoro portazo de Sánchez a dialogar con él tras los comicios del 20 de diciembre de 2015. «No aceptó ni un café», aseguran en su equipo. Ahora, en el PP no creen que el líder del PSOE vaya a promover de inmediato una moción de censura, pero sí contemplan que se endurezca la estrategia de los socialistas en el Congreso.