Puigdemont escenifica hoy en Madrid su ultimátum a Rajoy para negociar el referéndum

barcelona. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raül Romeva plantearán hoy en Madrid, en el Auditorio Caja de la Música del Ayuntamiento, una última oferta a Mariano Rajoy para que se siente a hablar y negocie los términos de un referéndum sobre la independencia de Cataluña. El presidente de la Generalitat, el vicepresidente y el consejero de Exteriores escenificarán el desembarco del independentismo en el corazón de la capital de España y lanzarán al jefe del Ejecutivo un ahora o nunca antes de dar por agotada la vía del acuerdo y apostar de manera exclusiva por la consulta unilateral.

Si no hay contestación por parte del Gobierno o su respuesta es la negativa frontal que mantiene hasta ahora, el independentismo está dispuesto a avanzar directo hacia el 1 de octubre, fecha prevista para la consulta, y ya ha avisado de que no dará marcha a atrás. Puigdemont solo congelaría esa cita si Rajoy se aviene a negociar. «Votaremos», afirman fuentes del Gobierno catalán. «Madrid no podrá impedir la consulta», añaden. Y advierten, además, de que no será un nuevo 9-N: «En esta ocasión tendrá efectos, ahí está la diferencia».

La visita de los miembros de la Generalitat ha estado rodeada de una gran controversia política, con duras acusaciones del PP a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a la que el partido señala como «cómplice» de los secesionistas. A pesar de que se cursó invitación al Gobierno y a los principales partidos, no se espera que casi ningún dirigente nacional de peso acuda a la conferencia, salvo el líder de Podemos, Pablo Iglesias. El Ejecutivo catalán, según su consejera de Presidencia, Neus Munté, pretende que el acto sirva como «invitación al diálogo y al compromiso democrático» y como «antídoto contra la intolerancia». «Rajoy está perdido y no entiende que está dejando pasar el último tren para plantear una alternativa», apuntaron ayer desde el PDeCAT.

La cita, que lleva por título ‘Un referéndum para Cataluña. Invitación a un acuerdo democrático’, está marcada por el último movimiento realizado por la Moncloa el pasado viernes. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, emplazó a Puigdemont a debatir la consulta en el Parlamento, pero el presidente de la Generalitat rechazó la oferta y dijo que solo acudiría a las Cortes Generales con una propuesta previamente negociada con Rajoy. El jefe del Ejecutivo catalán, aun así, valoró el cambio de tono del Gobierno, lo que ha disparado las especulaciones de que algo se mueve entre bambalinas.

Tacticismo

Una parte y otra, en cualquier caso, realizan movimientos tácticos, con los que en principio no buscan más que cargarse de razones para cuando el conflicto esté sobre la mesa con toda su crudeza. Rajoy trata de quitarse el sambenito de inmovilista en el conflicto con Cataluña, mientras Puigdemont intenta evitar que le pase como al exlehendakari Juan José Ibarretxe, que fracasó tras tumbar el Congreso su plan soberanista. En un primer momento, el Palau de la Generalitat quiso que la conferencia se celebrara en alguna de las salas del Senado, pero se negó a comparecer en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, como le propusieron PP y PSOE.

Puigdemont, Junqueras y Romeva se desplazan a Madrid en un momento en el que la unidad independentista está seriamente tocada. Las fuerzas secesionistas mantienen prietas las filas en materia de referéndum, pero las luchas partidistas, con las elecciones catalanas en el horizonte se frustre o no la consulta, están a la orden del día.