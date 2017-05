Moix confirma a Nieto que no se le investiga por el supuesto chivatazo del ‘caso Lezo’

Madrid. El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, remitió el viernes un leve escrito de apenas siete líneas al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, en el que le aclara que la aparición de la expresión «presunta investigación chivada del secretario de Estado» en un informe de su departamento relativo a la Operación Lezo «no implica la existencia de investigación alguna» contra su persona «a día de hoy».

El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, tiene fecha del pasado miércoles y es la respuesta al escrito que el propio Nieto remitió a Anticorrupción el pasado 9 de mayo pidiendo que le aclarasen si le imputaban algún delito al relacionarle «con una investigación chivada». En caso contrario, reclamó que emitieran una nota aclaratoria matizando o desmintiendo este extremo.

Se da la circunstancia de que los fiscales encargados del caso, Carlos Yáez y Carmen Garcia Cerdá, remitieron a su vez sendos escritos a Moix en los que, según Fuentes de Anticorrupción, alegaban que no procedía contestar a la solicitud de Nieto porque no había utilizado los cauces oficiales. Como miembro del Gobierno, apuntaron, no puede dirigirse directamente a la Fiscalía, sino que debe hacerlo vía el ministro de Justicia a través del fiscal general del Estado.