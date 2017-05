Iglesias reúne a miles de personas en apoyo de su moción de censura fallida

Intentar ganar en la calle lo que se da por perdido en el Congreso. Era el objetivo fundamental de la movilización convocada por Podemos, que consiguió concentrar ayer a varios miles de personas en la madrileña Puerta del Sol contra el Gobierno de Mariano Rajoy. La aritmética parlamentaria y la ausencia de complicidades en la Cámara baja han abocado al fracaso la moción de censura que el partido de Pablo Iglesias registró el viernes. «Sabemos que no va a prosperar, que no voy a ser presidente del Gobierno después de la moción y que presentarla implica enormes riesgos, pero tenemos que afrontar nuestra responsabilidad», anticipó horas antes del encuentro el líder de la formación.

Iglesias aspira a convertir su principal riesgo en su fortaleza. Como candidato alternativo a Mariano Rajoy, el secretario general de Podemos ha decidido someter su programa político al Congreso pese a tener la certeza de que el hemiciclo le denegará la confianza para gobernar. El examen está suspendido de antemano. Pero confía en que su casi total soledad, lejos de desgastar su figura, le sirva para erigirse en representante de la oposición y arrebatar ese papel político a su adversario, el PSOE.

La estrategia fue avalada ayer por el Consejo Ciudadanos de Podemos, donde se reprochó a los socialistas que no se hayan sumado a la iniciativa. «La gestora tiene muy complicado explicar a sus votantes por qué no van a apoyar la moción», apuntó el secretario de Organización, Pablo Echenique. Es más, en el partido aspiran no sólo asumir el rol que correspondería a la segunda fuerza en el Parlamento, sino a ganar terreno en el electorado de la izquierda.

Podemos está convencido de poder aunar de manera progresiva con su propuesta no sólo a sus votantes, sino a aquellos del PSOE partidarios de descabalgar a Rajoy de la Moncloa. «Aunque no la apoye la gestora de Javier Fernández ni los tres candidatos a la secretaría general -subrayó Echenique-, estamos seguros de que hay votantes del PSOE que apoyan la moción y no están cerca del PP». Apeló incluso a la militancia socialista, llamada hoy a elegir a su próximo secretario general.

La convocatoria en vísperas de las primarias ya fue toda una declaración de intenciones. Pero el primer obstáculo a superar para Podemos es la movilización de sus propias bases. En la consulta interna del pasado 15 de mayo, el 82% se abstuvo de responder a la pregunta: «¿Quieres que impulsemos una moción de censura del PP?» Sólo el 17,99% participó, aunque el 97% de los que lo hicieron secundaron la propuesta.

Con el retorno a la Puerta del Sol, símbolo desde el 15M, se pretendía, por ello, ayer, una demostración de fuerza donde Podemos quiere situar su campo de acción, en la calle. Con ese propósito el partido fletó 52 autobuses desde toda España bajo el lema ‘Hay que echarlos’. «¡Este país es mejor que su Parlamento!», proclamó Iglesias en el tono propio de los mítines y con constantes alusiones a la corrupción que sacude las estructuras del PP.

El motor de la corrupción

A la cita le confirió carácter histórico, pese que el número de asistentes no pareció alcanzar el de manifestaciones anteriores. Y la moción la presentó como un «paso de dignidad y valentía» frente a un partido, el PP, que no dudó en calificar de «mafioso» y al que acusó de abusar del «miedo» y de «intimidar» a formaciones como el PSOE. «PP ilegal» o «no hay ‘tramabús’ para tanto chorizo», corearon en la plaza al repasar los casos Púnica, Gürtel o Lezo.

La corrupción es el argumento fuerza para presionar al PSOE. Porque los de Iglesias han transformado la abstención de los socialistas en la investidura de Rajoy en el sostén de un Ejecutivo con «un presidente que es testigo en la Audiencia Nacional para vergüenza internacional».

En realidad, se trata de ir preparando el terreno para las elecciones generales de 2020 y para los posibles pactos futuros entre partidos en el Congreso. «Podemos crear contradicciones en otros actores políticos para que finalmente tengan que ceder», analizó Iglesias.

La suya será la tercera moción de censura de la democracia. No toma como referencia la de 1987 del PP contra Felipe González, pero sí la que en 1980 registró el exlíder socialista contra Adolfo Suárez. Pese a perderla, dos años después vencía en los comicios. «Esta -proclamó ayer Iglesias- la vamos a ganar en la sociedad».