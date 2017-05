El presidente catalán solo irá al Congreso si Rajoy acepta antes el referéndum

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, respondió a la oferta del Gobierno de Rajoy con una contraoferta para negociar el referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña. Si hay un acuerdo entre ambos, el jefe del Ejecutivo catalán propone someter el pacto a votación en el Congreso y en el Parlamento catalán. En ese momento, y no antes, estaría Puigdemont dispuesto a ir a las Cortes a defender su plan independentista.

Puigdemont no dio un no explícito por respuesta, pero más o menos. «Estamos dispuestos -dijo- a negociar el referéndum con el Gobierno. En caso de llegar a un acuerdo, los dos gobiernos lo someterán a los respectivos parlamentos». El presidente catalán sabe que el Gobierno no se sentará a negociar los términos de la consulta y en consecuencia todas las apelaciones al diálogo y a la negociación en ese sentido son meros juegos florales y brindis al sol para que nadie pueda acusarle de que no ha agotado todas las vías antes de activar el plan para celebrar un referéndum a las bravas, sin autorización ni de Madrid.

El Ejecutivo catalán, en cualquier caso, quiso «celebrar» el «cambio de tono» por parte de la Moncloa y valoró que, a su juicio, Rajoy reconozca por primera vez «la posibilidad de que haya un referéndum de autodeterminación en Cataluña», una interpretación que le llevará a insistir en la negociación hasta el último momento y cuando apenas restan cuatro meses para la consulta.

Respuesta al Gobierno

En su respuesta al Gobierno, la administración catalana, que según expresó Oriol Junqueras también pide como condición para sentarse a hablar que la Fiscalía retire las querellas contra los miembros de la Mesa de la Cámara catalana, ha tenido en cuenta dos precedentes en los que los indepedentistas salieron escaldados. El de 2014, cuando Jordi Turull, Marta Rovira y Joan Herrera acudieron al Congreso a defender la consulta del 9-N, que fue tumbada por la mayoría; y el caso del lehendakari Juan José Ibarretxe, que sometió a votación el llamado plan Ibarretxe, que fue ampliamente rechazado. El Gobierno catalán no quiere salir derrotado en las Cortes y descarta la oferta del Ejecutivo de Rajoy para debatir en el Congreso.

Puigdemont, así, mantiene la conferencia del lunes en la Caja de la Música de Madrid, donde se espera que haga un planteamiento similar al que hizo ayer. El presidente de la Generalitat lanzará una última oferta a Rajoy para que se siente a hablar y le «trasladará formalmente la propuesta para hacer efectiva una consulta acordada». El Gobierno catalán, según dijo Junqueras, entiende que el derecho a decidir del pueblo catalán es «irrenunciable» y está dispuesto a llegar hasta el final, caiga quien caiga. De momento, la Fiscalía ya ha presentado una querella contra la consejera de Gobernación, Meritrxell Borràs, por poner en marcha el proceso para comprar las urnas del referéndum y los miembros de la mesa del Parlamento están imputados por desobediencia al Tribunal Constitucional. Esta semana, además, desde Junts pel Sí se ha deslizado que la consulta podría celebrarse el 1 de octubre.