Los socialistas amenazan con llevar los Presupuestos al Constitucional

madrid. La tramitación de los Presupuestos puede acabar en los tribunales. El PSOE amenazó ayer con llevar ante el Constitucional el conflicto sobre las cuentas públicas si la Mesa del Congreso permite que el PP y Ciudadanos mantengan el veto al debate de 4.000 enmiendas que han presentado los grupos parlamentarios.

El portavoz del PSOE en la Cámara baja, Antonio Hernando, arguyó que esta decisión pretende poner «una mordaza a la libertad presupuestaria». El socialista cargó las tintas especialmente contra la fomación liberal cuya actitud calificó de «cacicada». «No se ha atrevido a hacerla ni el PP en tiempos de mayoría absoluta», espetó Hernando. En su opinión, el veto impuesto por PP y Ciudadanos quiebra el procedimiento y cambia las reglas del juego vigentes desde hace veinte años en el Congreso. Desde el Gobierno, en cambio, niegan la mayor e insisten en que con las enmiendas parciales la oposición pretende presentar una enmienda a la totalidad de las cuentas.

La Mesa de Presupuestos aprobó anteayer que no sean aceptadas para su debate las enmiendas interpuestas a cargo de la denominada sección 31, que implicaran un gasto superior al presupuestado (15 millones). Y avisó de que solo se debatirán las enmiendas de menor cuantía y hasta que se consigne el montante adjudicado a dicha sección.

El partido de Rivera explicó que es una cuestión de matemáticas elementales y que no se puede debatir sobre un dinero que no se puede gastar. Su portavoz Francisco de la Torre defendió que no se pueden gastar 47.000 millones «de un fondo que tiene asignados quince».

Las enmiendas a los Presupuestos se debatirán la próxima semana en comisión, que elaborará después un dictamen para su votación en el pleno del Congreso. Está previsto que la aprobación definitiva de las cuentas públicas se produzca a finales de junio.