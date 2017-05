Iglesias usa su moción para ganar terreno en la izquierda

madrid. La moción de censura de Unidos Podemos tiene como objetivo declarado derribar al Gobierno de Mariano Rajoy, pero a la vez está sirviendo a los de Pablo Iglesias como munición de gran calibre contra el PSOE. Los dirigentes de la formación morada insisten en que su secretismo sobre cuándo registrarán su iniciativa y quién será el candidato que la encabece nada tiene que ver con el proceso interno socialista. No obstante, Iglesias aprovecha cada aparición pública para enviar un recado al PSOE. O bien para tenderle la mano para que se sume a la moción de censura, o bien para criticarle por permitir que Rajoy siga al frente de un Gobierno hasta el cuello de corrupción y que «ha parasitado las instituciones». Este jueves tocó el turno de los reproches. En concreto, el líder de Podemos lamentó que el PSOE ni siquiera haya querido reunirse con ellos para tratar su iniciativa. Y es que en el rechazo a la moción es en lo poco que coincide todo el PSOE en estos días. La negativa a respaldarla es unánime, como han dejado claro la gestora, Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López. «Por desgracia a día de hoy el PSOE está mas cerca del PP y de Ciudadanos que de nosotros», afirmó ayer Iglesias en declaraciones a La Sexta.

Por mucho que desde Unidos Podemos se asegure que no se ha pensado en el momento por el que atraviesan los socialistas, una de las primeras decisiones de envergadura que deberá adoptar el próximo líder del PSOE será refrendar su no a la moción de censura, y por tanto permitir la continuidad de Rajoy en la Moncloa. Este es un hándicap que no puede haber pasado desapercibido para Podemos, un partido repleto de eruditos en Ciencia Política y que se ha convertido además en un experto a la hora de tender encerronas a los socialistas.

El enfrentamiento con el PSOE fue ayer más allá de la moción de censura después de que la líder de Podemos en Andalucía lanzase una advertencia a IU. Teresa Rodríguez avisó a esta formación de que, si aspira en esta comunidad a alcanzar un acuerdo como el firmado por Iglesias y Alberto Garzón a nivel nacional, primero deberá romper con los socialistas en aquellos municipios andaluces donde gobiernan en coalición.