Velasco, ¿traca final?

Eloy Velasco dejará la instrucción de los casos ‘Lezo’ y ‘Púnica’ si el Consejo General del Poder Judicial aprueba hoy o mañana su incorporación a la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. El magistrado bilbaíno había solicitado esa plaza, y es uno de los favoritos, de hecho fuentes del Consejo dan por hecho que ganará una de las dos que han salido a concurso.

El auto con el que cita a declarar como investigados a 51 personas en el sumario del ‘caso Lezo’, entre ellos el empresario Juan Miguel Villar Mir; la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero; el padre del expresidente madrileño, Pablo González; y el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, puede ser uno de sus últimos escritos como titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. También es probable que deje sin respuesta -escrita- la petición de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho en la trama ‘Púnica’. Una solicitud que lleva tiempo sobre su mesa, pero a la que no ha contestado hasta ahora.

Si el traslado se confirma, como todo apunta, el Consejo General del Poder Judicial, en que los vocales conservadores son mayoría, puede nombrar un sustituto en comisión de servicios -como ya ocurrió, por ejemplo, en el Juzgado de Instrucción número 5 con Pablo Ruz, que instruyó buena parte de la causa de ‘Gürtel’- o bien dejar vacante la plaza hasta que se convoque el concurso para adjudicarla. Sea la que sea la vía que elija el Consejo, parece probable que ambas investigaciones, que afectan a cargos del PP, sufrirán un parón.

El propio Velasco se encontró con una situación similar cuando llegó al juzgado número seis, del que era titular Juan del Olmo, el de la instrucción de los atentados yihadistas del 11-M, y que había dejado vacante el puesto durante seis meses para acudir a unos cursos en Francia. «Me encontré retrasos», explicó en abril en una entrevista con ‘El Mundo’, y necesitó la ayuda de un juez de refuerzo para poner el juzgado al día.

Nadie es imprescindible

El instructor de ‘Lezo’ y ‘Púnica’ no cree que con su marcha, que se podría materializar en junio, queden empantanados ambos sumarios. «No hay nadie imprescindible. Si me voy, vendrá otro juez y si es mejor que yo, lo hará mejor», comentó en esa entrevista. Velasco deja el juzgado de instrucción cansado después de diez años al pie del cañón, con llamadas, por ejemplo, «a las dos de la mañana». Servidumbres que no tendrá en la Sala de Apelaciones, si logra la plaza, porque allí «no llaman».

Esta nueva sala será una segunda instancia dentro de la Audiencia Nacional para los asuntos penales. Estará compuesta por dos magistrados y un presidente, cargo para el que no ha salido aún el concurso y será ocupado de forma interina por el presidente de la Audiencia, José Ramón Navarro. Los requisitos exigidos para formar parte de esta sala son antigüedad profesional y especialización penal reconocida. Criterios que Velasco cumple, así como otro de los favoritos, Enrique López, exportavoz del Poder Judicial y exmagistrado del Constitucional, y recusado para ser parte del tribunal que ahora juzga el ‘caso Gürtel’ por su afinidad con el PP.

Otros aspirantes son el exministro y exalcalde de Zaragoza Juan Alberto Belloch, el expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska o los jueces de instrucción Fernando Andreu y Carmen Lamela. En total, una veintena de togados pretenden las plazas en Apelaciones.