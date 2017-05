Sánchez recupera el apoyo de la única presidenta que apostó por López

Madrid. El equipo de Patxi López salió el lunes exultante del debate entre candidatos a la Secretaría General del PSOE. No es ya que pensaran que el nada fácil logro de haber hecho oír su voz en el fragor del duelo entre Pedro Sánchez y Susana Díaz tendría la virtud de frenar la hemorragia de votos en busca de una opción más «útil» que la suya. Es que daban por hecho que incluso habían ganado apoyos. Bastaron un puñado de horas para aguarles la fiesta. A primera hora de la noche, la presidenta balear, Francina Armengol, anunció que abandona el barco. Tampoco la noticia llegó de nuevas. Armengol ya pidió en privado a López que reconsiderara su candidatura hace poco más de diez días al ver la brecha insalvable que se había abierto en el proceso de avales entre él y los otros dos aspirantes (10.866 frente a 53. 692 de Sánchez y 60.231 de Díaz). En su entorno admitían que la determinación del vasco a continuar no había logrado disipar sus temores. La balear era la única presidenta autonómica afín a López. Estuvo hasta el comité federal del 1 de ocubre con Pedro Sánchez, pero en enero, cuando anunció su apoyo al exlehendakari, cuestionó que su liderazgo sea lo que el PSOE necesita. «Pedro es una persona joven, con una gran capacidad política y mucho futuro. Pero, ¿es la persona adecuada para dirigir el Partido Socialista?», preguntó de manera retórica.

Ahora, se ha topado con que la mayoría de los militantes de su federación no coinciden con ella. Sí ven en Sánchez (a tenor de los avales) a su secretario general. Y no ha querido quedarse colgada de la brocha. En el equipo de Sánchez le advirtieron de que sólo sería exculpada si volvía al redil antes de la votación de este domingo. Así que no lo dudó más y optó por salvarse a sí misma, aunque pidió hacerlo tras el debate para ahorrarle el trago de aparecer como un muerto viviente frente a sus rivales.

Generales

Los ‘sanchistas’ están convencidos de que aún puede haber otras fugas a su favor y miran de manera clara hacia Murcia, hacia el secretario general, Rafael González Tovar, y hacia la diputada María González Veracruz, miembro de la ejecutiva de Sánchez y una de las dos diputadas que votó «abstención por imperativo legal» en la investidura de Mariano Rajoy. El resto de ‘patxistas’ les resultan menos relevantes. El golpe de efecto se produce con los movimientos de los generales, no de la infantería.

Aún así todo suma. Los ánimos están fuertes en las filas del exsecretario general y lo exhiben. Sánchez protagonizó ayer un acto en la sede nacional de la UGT en el que se le hizo entrega de un manifiesto de apoyo firmado por 1.500 sindicalistas de una docena de organizaciones pero tambien militantes de su partido. Mientras, su gran enemiga, Susana Díaz, posponía un día más la presentación de sus propuestas para el congreso federal de junio. El coordinador de la campaña de la presidenta andaluza, Juan Cornejo, apeló a «cuestiones de agenda» y advirtió de que Díaz no presentará un programa (a su juicio, no toca) sino ideas para sumar a la ponencia marco realizada por la gestora.