El WannaCrypt dobla su impacto en España pero empieza a estar controlado

En el día D+3 de WannaCrypt en España, los servicios de seguridad del Estado siguen sin tener la fórmula para recuperar los datos secuestrados a decenas de empresas e instituciones de todo el país. Es más, reconocen que será casi imposible que consigan algún día la llave para recuperar esa información. Eso sí, el temido 'lunes negro' no fue tal, aunque desde luego no fue tranquilo. El virus siguió afectando a equipos y redes de toda la geografía nacional por la negativa de algunas compañías, algunas muy importantes, de no bajarse los parches distribuidos por Microsoft ante el temor de que esas herramientas bloqueen los programas obsoletos, pero eficientes, sobre los que descansan buena parte de sus sistemas.

El contagio, por tanto, siguió ayer, pero no fue una epidemia. Es más, el Gobierno, se mostró convencido de que ya tiene la situación bajo control, sobre todo porque los «operadores estratégicos» del país están siguiendo las instrucciones de las agencias de seguridad y han cerrado las brechas que propiciaron que el ciberataque sacudiera con fuerza a España. De hecho, no hubo más infecciones entre esos «operadores estratégicos».

Solo el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) dio datos, pero, de nuevo, muy parciales, discutidos por las otras agencias de seguridad nacional y no coincidentes con los organismos internacionales. Incibe, que el domingo admitía «algo menos» de 600 ataques en España, este lunes reconoció que esa cifra había pasado a «tan solo» (sic) «1.200 infecciones confirmadas». El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no quiso hacer más precisiones. El Ejecutivo se negó a confirmar cuál era el método de contabilidad. O sea, revelar si cada una de esas «infecciones» se refiere a un ordenador particular (algo impensable dada la envergadura del ataque) o si, como apuntaron otros responsables de la seguridad del Estado, se trataba de «sistemas» o «redes internas completas» infectadas por el virus.

El Gobierno se limitó a explicar que, según sus datos, «España ocupa actualmente la posición 16 del ranking por países» con esas «1.200 infecciones confirmadas» y que «a nivel mundial» se han localizado «más de 230.000 equipos infectados por las diferentes variantes de WannaCrypt en un total de 179 países distintos» con especial afectación en China, Rusia, Estados Unidos y Reino Unido.

Responsables del Ministerio de Energía y Agenda Digital admitieron que buena parte de los contagios contabilizados a primera hora de la tarde de ayer procedían del WannaCrypt. B, la cepa del virus más dañina y que no puede ser neutralizada a través del remedio de los técnicos británicos de acudir a la web a la que requiere autorización para la encriptación. WannaCrypt. B, recordaron estas mismas fuentes, fue el que alcanzó de lleno a las computadoras de Telefónica.

Tercera variante

Los técnicos de Incibe no pudieron dar ayer buenas noticias. Los especialistas del Gobierno anunciaron que a España ha llegado en las últimas horas una tercera variante del virus, cuyos efectos no se atrevieron a evaluar, aunque los especialistas de los servicios de inteligencia apuntaron que no parece tan virulenta como la 'B'. «Esta tercera variante realiza un intento de conexión a una página web codificada internamente como primer paso antes de comenzar a cifrar los documentos del equipo», apuntó el Incibe.

El Centro de Seguridad e Industria (Certsi), dependiente de Energía e Interior, por su lado, comenzó una campaña para avisar uno a uno y personalmente a todos los afectados en España, después de que sus especialistas hayan tenido acceso a todas las IP españolas infectadas por las diferentes variantes del virus. La idea del Gobierno es evitar que estas terminales contagiadas puedan rebotar el ransomware a otros ordenadores.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad. A pesar de reconocer que centenares de «equipos» han sido infectados en España, afirmó que las consecuencias de la «oleada» están «ya muy mitigadas», si bien admitió que «nunca se puede descartar» la posibilidad de un «rebrote». No obstante, aseguró que España está «preparada para combatir» una situación como la del pasado viernes.

Según el ministro, «los técnicos de las organizaciones afectadas han estado trabajando intensamente con los equipos del Estado para poder recuperar toda la información». Sin embargo, los especialistas de las agencias estatales descartan, por el momento, «recuperar» los datos secuestrados a los que se refirió Zoido. «El sistema de reacción español ha funcionado muy bien», señaló el ministro, al tiempo que defendió que «España fue el primer país donde se detectó el incidente y se empezó a trabajar inmediatamente para recuperar todos los sistemas» informáticos, para que «ninguno de los servicios esenciales» del país se viese afectado.

Zoido, que descartó cualquier «connotación de tipo terrorista» en el ciberataque, insistió en que las «administraciones públicas y las empresas» están aplicando «protocolos preventivos» para evitar que se repita una «situación como la del viernes». «El Ministerio de Interior -garantizó- está en permanente contacto con nuestros operadores de servicios esenciales, evaluando de forma continúa el impacto del ataque».