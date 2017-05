La nueva pesadilla para la seguridad nacional

Los ciberataques como el vivido ayer en España y otros países se han convertido en la nueva pesadilla de la seguridad nacional. Los &lsquohacker&rsquo y los ciberterroristas figuran desde hace cinco años en uno de los ejes fundamentales de la defensa del país, según desvela el último informe anual del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), creado en 2012 por orden directa de Mariano Rajoy.

ANTE LA MENOR DUDA, APAGAR EL ORDENADOR 1La manera más común de iniciar un ciberataque es a través de los archivos adjuntos del correo electrónico. Así que, ante la menor sospecha, se recomienda no abrirlos, ni contestar al destinatario, ni clicar los enlaces que aparezcan en el texto. 2El primer síntoma de infección es un pantallazo azul al estilo de los que daba Windows. 3Una vez detectada la infección, se recomiendan apagar el equipo, desconectarlo de la red eléctrica y no reiniciarlo. 4Avisar al equipo técnico de la empresa (si el ataque es en el entorno de trabajo) o a nuestro proveedor de antivirus.

De acuerdo con los datos de ese documento, el Centro de Seguridad que comparten Industria e Interior (Certsi) gestionó 106.000 incidentes informáticos, de los que 441 fueron ciberataques contra infraestructuras críticas, como centros de comunicaciones y transportes o centrales energéticas. Esa cifra supone un 3,5% más que el año pasado.

Las informaciones reveladas en el último informe del DSN sobre los ciberataques no son nada halagüeñas: «En nuestro país -afirma el documento- se observa que en 2016 ha aumentado el número de ataques contra los sistemas de información de las Administraciones Públicas».

El DSN dice haber registrado un «incremento constante de amenazas, ataques, intrusión en todo tipo de dispositivos, con especial hincapié en los equipos móviles con un grado de protección mucho menor; robos, sabotajes y la infección a través de correo electrónico, páginas web o redes sociales».

Aunque el número de ataques es creciente en todo el mundo, en España, según los informes de Inteligencia, está aumentando a mayor velocidad. El año pasado el CNI tuvo que intervenir en 21.000 incidentes, frente a los casi 13.000 de dos años antes, en 2014, cuando España se convirtió en el tercer país del mundo que más agresiones cibernéticas recibió, solo superado por Estados Unidos y el Reino Unido.

Más agresiones y mucho más peligrosas. Los informes de Inteligencia no se andan con rodeos. España tiene un problema, y muy serio, y sobre todo con dos tipologías de la ciberdelincuencia: el ciberespionaje y, en menor medida, el secuestro virtual de datos en busca de un rescate, como el ocurrido ayer. Los «ataques» de grupos terroristas (en particular yihadistas o ligados al Daesh) a instituciones no inquietan al CNI. Los terroristas, señalan los documentos del Centro Nacional de Inteligencia, «todavía no han alcanzado las habilidades precisas o no tienen acceso a los medios para desarrollar ataques complejos».

Espionaje

De la preocupación sobre el secuestro de datos da buena cuenta lo ocurrido ayer. El ciberespionaje es menos conocido. Los informes del CNI revelan que particularmente en 2013 «varios ministros y secretarios de Estado del Gobierno sufrieron diversas campañas de ataque dirigidas contra móviles y ordenadores personales de esos altos cargos del Ejecutivo» a través, fundamentalmente, de «un correo electrónico dañino» que buscaba «robar» información sensible para la seguridad nacional. La materia objeto de ataque y los altos cargos que recibieron esas agresiones son «materia reservada», según recalcan fuentes del Gobierno.