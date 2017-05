El Gobierno descarta exhumar a Franco para no «reabrir viejas heridas»

«Reabrir viejas heridas no es buena idea». Esta es la respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy a la petición unánime de la oposición de exhumar los restos de Francisco Franco y trasladarlos fuera del Valle de los Caídos. Para el Ejecutivo y el PP, la Guerra Civil y la dictadura es una parte de la historia que se cerró con la Transición y por ello no es necesario adoptar más medidas que las que ya marca la Ley de Memoria Histórica que impulsó José Luis Rodríguez Zapatero en 2007.

El portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, incidió además en que la iniciativa aprobada el jueves por la Cámara baja para exhumar a Franco no es de obligado cumplimiento para el Gobierno, una afirmación con la que el portavoz vino a decir que la petición será enviada a un cajón junto al resto de proposiciones no de ley apoyadas por la oposición en esta legislatura.

Mientras el Gobierno aboga por no remover el pasado, desde el PSOE se insiste en que, 40 años después del retorno de la democracia, la sociedad española es lo suficiente madura como para exhumar los restos del dictador y trasladarlos fuera del monumento que construyeron presos republicanos al finalizar la contienda. Susana Díaz recordó ayer que las leyes, como en este caso la de Memoria Histórica, están para cumplirlas. Este argumento, en cualquier caso, no es suficiente para el Gobierno, que sostiene que acata de forma escrupulosa la normativa. Méndez de Vigo tiró tras el Consejo de Ministros de argumentario y apuntó que el Valle de los Caídos no es un monumento franquista, sino un lugar de culto sometido a las reglas de la Iglesia y, por tanto, queda fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

Críticas al PSOE

El portavoz del Gobierno criticó además que el PSOE, promotor de la proposición no de ley, solicite ahora algo que no hizo en sus 21 años de Gobierno. Lo más cerca que estuvo el PSOE de exhumar a Franco fue en 2011. Entonces, Zapatero, aún en la Moncloa, encargó un informe a un grupo de expertos sobre qué hacer con el mausoleo. La conclusión fue trasladar los restos del dictador al lugar que considerase la familia.

No obstante, estas recomendaciones se hicieron públicas el 29 de noviembre, nueve días después de que el PP ganase las elecciones generales con mayoría absoluta. La respuesta que dieron los populares al informe fue tajante. «Lo que le importa a los españoles es el paro, no Franco», zanjaron.