El PSOE eleva la presión sobre Catalá, Maza y Moix y pide al Congreso su reprobación

madrid. Las explicaciones en el Congreso del ministro de Justicia, del fiscal general y del fiscal jefe Anticorrupción sobre las filtraciones, chivatazos y actuaciones del Ministerio Público en la ‘operación Lezo’ no convencieron a la oposición. El PSOE dio ayer una vuelta de tuerca con una petición para que la Cámara repruebe a Rafael Catalá, José Manuel Maza y Manuel Moix y el presidente del Gobierno les destituya. Una censura que tiene serias posibilidades de salir adelante si la respalda Ciudadanos ya que cuenta con el más que previsible apoyo de Podemos, Esquerra y PDeCAT.

Mariano Rajoy dejó claro en la sesión de control al Gobierno del miércoles que los tres altos cargos cuestionados por la oposición gozan de su total confianza y el presidente del Gobierno no es de los que cambian de opinión de un día para otro. La reprobación, por tanto, tendría poco recorrido. Además su poder coercitivo para el jefe del Ejecutivo es nulo aunque su valor político sea otra cosa. Pero también es cierto que Rajoy ya no gobierna con mayoría absoluta y no puede meter en un cajón sin más las resoluciones parlamentarias que le incomodan porque después tiene que negociar con esas mismas fuerzas que piden la reprobación sus proyectos legislativos. No es lo mismo, por tanto, una petición de reprobación con mayoría absoluta que sin ella.

La anterior reprobación aprobada por el Congreso fue la del entonces titular de Interior Jorge Fernández Díaz por la ‘operación Cataluña’ en octubre del año pasado, cuando Rajoy gobernaba en funciones y en minoría parlamentaria. El presidente del Gobierno desoyó en ese momento el emplazamiento de la Cámara, pero Fernández Díaz ya no formó parte del siguiente equipo ministerial, claro que en esa ausencia también tuvo que ver su salud aunque el ministro quería seguir. Lo mismo ocurrió con la socialista Magdalena Álvarez, titular de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero y reprobada en diciembre de 2007. La oposición, en cambio, chocó con la mayoría absoluta del PP y no pudo reprobar en noviembre de 2013 al que fuera ministro de Educación José Ignacio Wert, pero a los pocos meses fue relevado.

El PSOE cree que Catalá va a seguir el mismo camino porque, según la portavoz adjunta, Isabel Rodríguez, «no es digno de estar al frente del Ministerio de Justicia» y si Rajoy quiere demostrar que se toma en serio la lucha contra la corrupción tiene que destituirlo. Los socialistas responsabilizan al ministro de los nombramientos de Maza al frente del Ministerio Público y de Moix en Anticorrupción, cargos desde los que «han maniobrado» para obstaculizar la investigación de la ‘operación Lezo’.

Votación en pleno

El grupo socialista registró ayer en el Congreso la moción con la demanda de reprobación de los tres altos cargos que será votada en el pleno de la próxima semana. El PSOE espera contar con el respaldo del resto de la oposición porque, según la portavoz, sería «muy difícil, salvo para el PP que está en la defensa absoluta de los corruptos, no apoyar» su iniciativa. A tenor de la disconformidad que mostraron los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios en la Comisión de Justicia, donde Catalá negó el miércoles que diera instrucciones o que se haya inmiscuido en la labor de la Fiscalía, parece probable que la colaboración se produzca.

El partido mayoritario de la oposición hizo extensiva la petición de destitución a Maza y Moix por «incumplimiento reiterado y grave de sus funciones», y porque su comportamiento «menoscaba» la confianza de los ciudadanos en esas instituciones, amén de «dificultar» el trabajo de sus subordinados.