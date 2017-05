El Gobierno se queda solo ante la petición unánime de exhumar los restos de Franco

El Valle de los Caídos ha abierto un nuevo frente a un Gobierno que semana tras semana se ve obligado a lidiar con su minoría en el Congreso. El pleno de la Cámara baja aprobó ayer una proposición no de ley, y por tanto sin vinculación jurídica, que reclama la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del mausoleo que el dictador mando erigir un año después de que concluyera la Guerra Civil. La iniciativa salió adelante con el apoyo de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV y el Grupo Mixto, mientras que PP y Esquerra se abstuvieron. El único voto en contra fue de la popular Celia Alberto quien, según justificó después, se equivocó al pulsar el botón.

El texto, que el PSOE presentó como una reforma de la Ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007, pide «resignificar la función» del Valle de los Caídos para que «deje de ser un lugar de memoria franquista y nacional-católica» y convertirlo en un espacio para la reconciliación. Y un elemento esencial para lograrlo es la exhumación del dictador y de Primo de Rivera. A diferencia de Franco, el fundador de Falange, fusilado en la Guerra Civil y por tanto víctima de la contienda, podría ser enterrado en otro espacio «no preminente» de la basílica que gestionan los monjes benedíctinos. Los restos del dictador serían entregados a la familia para ser sepultados en un lugar a su elección.

Todas las fuerzas de la oposición se habían mostrado de acuerdo con las exhumaciones cuando el asunto se trató en la Comisión Constitucional el pasado marzo, donde solo el PP votó en contra. No obstante, los avatares parlamentarios amenazaron por momentos con derribar la propuesta. Ciudadanos avanzó que solo apoyaría la proposición con la condición de que el PSOE no aceptara las enmiendas de Unidos Podemos y Esquerra, ultimátum que los socialistas aceptaron. Unidos Podemos dio su brazo a torcer «por responsabilidad», en palabras de Pablo Iglesias, y votaron a favor aunque lamentaron que el PSOE no haya querido «ir más lejos». Iglesias también valoró que la abstención de los populares evidencia que son un partido «anclado en una mentalidad franquista». Esquerra, por su parte, justificó su abstención en que la reforma socialista se queda corta. Su portavoz Joan Tardà, reprochó al PSOE que pida ahora lo que no hizo cuando estaba en el Gobierno. «Un monumento al cinismo político», subrayó.

Precedentes

La iniciativa salió adelante pero tiene muchas papeletas para quedarse en papel mojado, toda vez que la proposición no de ley no es de obligado cumplimiento para el Gobierno. Desde el Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy se optó ayer por el silencio. No obstante, se aventuran pocos cambios. El Gobierno ya se ha negado en el pasado a actuar en el Valle de los Caídos al considerar que el mausoleo «no es un monumento franquista», sino que «se rige estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos». Este planteamiento deja al Valle de los Caídos, por tanto, fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Memoria Histórica. A ello se suman los precedentes en la actual legislatura, en la que el Gobierno ha guardado en un cajón cuantas proposiciones no de ley le han llegado aprobadas con los votos de la oposición. El portavoz socialista en la Comisión Constitucional, Gregorio Cámara, reconoció que lo aprobado ayer en el Congreso no tiene valor jurídico, pero consideró que el Ejecutivo no debe obviar un mandato tan claro de la mayoría de los grupos que conforman la Cámara baja.

Además de las exhumaciones, la proposición socialista incluye que se elabore un censo de las infraestructuras realizadas por presos políticos para colocar en ellas placas conmemorativas, estudiar la creación de bancos de ADN para la identificación de desaparecidos, suprimir las subvenciones a entidades franquistas o estudiar la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales de la dictadura.