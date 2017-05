La comisión sobre las cuentas del PP nace con bronca y pactos inusuales

Madrid. Una intensa batalla parlamentaria en varios frentes y pactos inusuales dio ayer, contra todo pronóstico, la presidencia de la comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP al diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, quien ni siquiera había sido propuesto por el Grupo Mixto para ser comisionado. El acuerdo in extremis incluyó que la comisión sobre el rescate de las cajas de ahorro fuera dirigida por la diputada de Coalición, Canaria Ana Oramas.

La accidentada elección de Quevedo, que ya vaticina el camino bronco e imprevisible que va a seguir esta comisión, fue fruto del acuerdo entre PP y PSOE como única salida para desbloquear la situación, que se había enquistado después de que Ciudadanos y Podemos hubieran acordado votarse mutuamente para hacerse con las presidencias de la comisión de las cajas y de las finanzas del PP. El plan era forzar a los socialistas a elegir entre dar la presidencia a los populares o a Podemos.

Pero el PSOE reaccionó, guiñó el ojo al PP y ambos partidos se sacaron de la chistera en el último momento el nombre de Quevedo, socio electoral de los socialistas y aliado indispensable de los populares para sacar adelante los Presupuestos. El movimiento echaba por tierra el propósito de Podemos de que su diputado Txema Guijarro dirigiera la investigación de las cuentas del PP y el de Ciudadanos para que Ignacio Prendes presidiera la del rescate financiero. El inesperado acuerdo entre el PP y el PSOE se alcanzó tras ocho horas y tres reuniones de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, con los portavoces de los grupos.

El pacto no estuvo exento de problemas técnicos porque Quevedo, al no ser miembro de la comisión, no estaba ni en Madrid, por lo que el órgano se constituyó por la tarde (no por la mañana cuando estaba previsto) nombrándole presidente sin estar él presente. Además, el diputado de PDeCAT Jordi Xuclá tuvo que abandonar la comisión para dejar su puesto del Grupo Mixto a Quevedo.

La bronca parlamentaria comenzó a fraguarse tras el veto de la oposición, en particular de Ciudadanos y Podemos, a que la investigación sobre la caja B de los populares fuera presidida, como se había acordado la pasada semana de manera informal, por el propio Xuclà, alegando que el representante de un partido que a su vez está investigado por financiación irregular (caso del 3% de Convergència) no podía encabezar la comisión.

«Pasteleo» y Rajoy

El enfado de los de Iglesias y Rivera fue notable tras la constitución de ambas comisiones. Irene Montero, de Podemos, y Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, se unieron para denunciar el «pasteleo» de los «viejos partidos».

La tregua de PP y PSOE duró poco. Minutos después de votar juntos, el portavoz popular Rafael Hernando denunció que esta comisión es «contra el PP». Por su parte, la diputada socialista Isabel Rodríguez ya anunció que el PSOE considera innegociable que el primer compareciente en la comisión sea Mariano Rajoy para explicarse «sin plasma» cuanto antes.