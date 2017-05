Nieto: «No voy a dimitir. No hay nada de lo que tenga que arrepentirme»

madrid. «No voy a dimitir. No hay nada de lo que tenga que arrepentirme». El secretario de Estado de Seguridad aseguró ayer en el Congreso estar dispuesto a seguir en su cargo mientras tenga la confianza de Juan Ignacio Zoido e insistió en que el tiempo demostrará que no tuvo nada que ver con los chivatazos de la ‘operación Lezo’ con los que le vincula Anticorrupción.

24 horas después del escrito de la Fiscalía que le ha situado en el centro de la diana política y mediática, Nieto prometió «seguir colaborando en todo lo que esté en mi mano (con la justicia) para que se vayan aclarando todas las dudas y las conjeturas». «Tengo la tranquilidad de que sé lo que ocurrió en esa reunión (con Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid) y que no hay nada de lo que tenga que arrepentirme», reiteró en los pasillo de la Cámara baja, donde estaba llamado a comparecer en la comisión de Interior por motivos ajenos a los soplos de la operación Lezo, aunque tampoco allí pudo eludir los rejonazos de la oposición.

«Lamento, y no saben hasta cuánto, la mala suerte de que se produjera esa reunión», que tuvo lugar el pasado 8 de marzo y en la que según el Ministerio del Interior solo hablaron de la seguridad en los centros de distribución de Mercasa, empresa de la que Pablo González era directivo. «Confío en la justicia y en los jueces y que el tiempo nos permita ir conociendo el sumario», dijo la mano derecha de Zoido.

Nieto afirmó que no teme «acabar imputado» porque «sé que no hay ningún hecho constitutivo de delito que se me pueda achacar, pero si hubiera alguna o duda o error estoy a la disposición de la justicia», apostilló.

El número dos de Interior, que confesó estar viviendo una «pesadilla» a cuenta de la reunión con Pablo González, aseguró que desearía que alguien hubiera «grabado» esa conversación para poder demostrar que en ningún momento hablaron de la investigación que implicaban al expresidente de la Comunidad de Madrid.

También en declaraciones a Onda Cero antes de su comparecencia en el Congreso reclamó a la Fiscalía que «valore la gravedad» de las acusaciones que está lanzando en su polémico escrito porque «son hechos que, los llamen como los llamen, son un delito». «Debería trabajarse con mayor rigor a la hora de firmar ese tipo de documentos», recomendó a Anticorrupción.