Un instituto descubre a tres alumnos que seguían el juego suicida de 'la balleza azul'

Un instituto de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) ha detectado tres alumnos de segundo de ESO, dos chicos y una chica, que podrían estar siguiendo el macabro juego de retos de la ballena azul. Según algunas informaciones, y como confirma EP, uno de los adolescentes llegó a provocarse cortes en un brazo con el dibujo F57, que es lo que requiere la primera prueba del juego.

El propio director del centro educativo ha sido el que ha alertado al Departamento de Enseñanza y a los Mossos d'Esquadra de los posibles casos de esta práctica, tal y como ha avanzado la Cadena Ser. Desde el insituto, además, se han reforzado las tutorías y las charlas sobre los riesgos de Internet.

Fuentes del Departamento de Enseñanza han confirmado a Efe que la Inspección escolar de los servicios territoriales está trabajando en el asunto y hacen un seguimiento de los alumnos presuntamente afectados. Además, han emitido una alerta al resto de centros escolares de Sana Coloma para que extremen la vigilancia por si se pudiera dar algún caso más. La dirección del centro "ha actuado con diligencia y rapidez" al tener conocimiento del problema, han destacado desde la consejería.

Por su parte, fuentes de los Mossos d'Esquadra han detallado que no les consta ninguna denuncia al respecto pero que han tenido conocimiento del fenómeno en Santa Coloma por el propio instituto. Por ese motivo, ahora están verificando los datos aportados por el instituto para comprobar que no se trate sólo del "comportamiento anómalo" de algún alumno, aunque no han querido dar más detalles al tratarse de menores de edad.

Éste no sería el primer caso de "ballena azul" en Barcelona. Hace dos semanas se supo que una joven menor de edad tuvo que ser hospitalizada en Barcelona tras participar en algunas pruebas del juego online.