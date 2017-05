La corrupción no empaña la imagen de España en el exterior

madrid. Los escándalos de corrupción no parecen pasar factura a España en el exterior. Según una encuesta realizada por el Real Instituto Elcano en once países, un 73% de los encuestados en once naciones califica a España como un país «honesto». Pese esta buena imagen, la responsable del estudio, Carmen González-Enríquez, matiza que, por línea general, al observar los casos de corrupción desde una óptica lejana se tienden a relativizar más que cuando ocurren dentro de una administración propia. Otra buena noticia, según el sondeo de Elcano, es que la imagen de España deja poco a poco de asociarse a la de un país en crisis, aunque en países como Alemania y Francia un 63% de la población considera aún que es un país pobre, mientras que en Reino Unido e Italia este porcentaje se reduce a un 50%.

Los mayores atractivos que ofrece España más allá de sus fronteras son los referentes al ocio. La mejor valoración, un 8,1 sobre 10, la obtiene como destino turístico. Le siguen la comida (7,3), los deportistas (7,0), los ciudadanos (6,9) y la seguridad (6,8). Pese a la mejora, en el vagón de cola se sitúa la economía, con una nota de 5,7.

La conclusión final que arroja la encuesta en relación a los parámetros estudiados es que España se muestra a nivel internacional como un país tradicional, confiable, democrático, honesto, trabajador, fuerte, pacífico, solidario, rico, religioso y tolerante.