La DGT anuncia medidas contra los conductores reincidentes en drogas y alcohol

La Dirección General de Tráfico estudia un nuevo paquete de medidas administrativas contra los reincidentes que se ponen al volante bajo los efectos del alcohol y y las drogas. El anuncio tiene lugar después de que el domingo una conductora, que ya había sido sancionada por circular bajo los efectos del alcohol, matara a dos ciclistas en Valencia y de nuevo diera positivo en los dos controles de sustancias.

El anuncio lo realizó ayer el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ante la comisión de Seguridad Vial del Congreso, donde también anticipó que el martes se reunirá de carácter «urgente» el Comité de Seguridad Vial para aprobar un plan especial de protección para los ciclistas. Aunque el director general de Tráfico no ofreció detalles del contenido de ese plan, según informa Efe, sí dejó claro que en esa reunión se analizará la «creciente problemática de los accidentes con ciclistas». «Es insoportable el número de ciclistas que cada fin de semana fallece. No estamos dispuestos a que la gente que sale con su bici no pueda regresar vivo a su casa», enfatizó Serrano.

En todo caso, el director general de Tráfico reconoció que «no van a evitar» la muerte de ciclistas, pero sí apostó por adoptar «las medidas necesarias» para intentar frenarlas.