Unidos Podemos se enreda por la fecha para la moción de censura

madrid. Podemos mantiene la máxima discreción acerca del candidato y la fecha para su moción de censura. En relación al primer asunto, la formación morada sigue sin desvelar si busca a alguien de fuera del partido o por el contrario presentará a Pablo Iglesias, quien de esa forma acapararía los focos informativos a pesar de que la moción esté condenada al fracaso ante el rechazo socialista a respaldarla. En lo que respecta a cuándo se presentará, desde Unidos Podemos se lanzaron ayer mensajes contradictorios. Lo único que ha dejado claro Iglesias es que se registrará a lo largo del mes de mayo. El portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, valoró que la moción de censura debería formalizarse una vez se hayan celebrado las primarias del PSOE, que tendrán lugar el día 21. «Es cierto que trabajamos para que sea en breve, pero también para que todos los partidos se puedan posicionar», apuntó Domènech con el fin de que el futuro líder de los socialistas disponga de tiempo para reconsiderar el no tajante que mantiene la gestora que dirige Javier Fernández. No obstante, ese escenario es muy improbable, toda vez que Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López ya han dejado claro que no apoyarán la iniciativa de Podemos.

Por otra parte, Venezuela ha dividido por primera vez el voto de IU y Podemos.Nunca hubo obligación de votar al unísono, pero desde que Podemos e IU sellaron su ‘pacto de los botellines’ para concurrir unidos a las elecciones generales siempre se habían pronunciado de manera conjunta en el Congreso. Mañana, sin embargo, la propuesta del PP que condena la crisis en Venezuela, partirá en dos al grupo parlamentario. Fuentes de ambas formaciones confirman que, si nada cambia en estos dos días, los diputados encabezados por Pablo Iglesias optarán por la abstención y los de Alberto Garzón se opondrán a la iniciativa de los populares.

No caben sanciones ni puede entenderse como una ruptura de la disciplina de voto. Tanto el acuerdo electoral como el reglamento de Unidos Podemos contemplan la autonomía de las dos fuerzas políticas. Pero que el asunto que genera diferencia de posiciones sea Venezuela no deja de ser llamativo. El debate sobre la situación en este país siempre ha incomodado al partido de Iglesias, que esquiva la condena de las resoluciones de Nicolás Maduro con llamadas al diálogo.