«¡Ha sido el cristal, que se ha roto!», la reacción de los amigos tras la dramática muerte de los jóvenes en un ascensor en Madrid

Habían quedado esa misma tarde con sus amigos y compañeros de 2º de Bachillerato del Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo, situado en el distrito de Chamartín, para celebrar el fin de los exámenes antes de enfrentarse a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Pero la fiesta no llegó a comenzar nunca y acabó de la forma más trágica. «Dime que no es verdad. Dímelo, por favor. No pueden haber muerto. ¡Es horrible!», expresaban ayer dos chicas, entre lágrimas, de camino al número 4 de la calle de los Hermanos Bécquer, en el Barrio de Salamanca, Madrid. En ese mismo edificio perdieron la vida en la tarde de este martes dos de sus compañeros, una pareja de novios de 17 años. La conmoción de apoderaba poco después del edificio y del barrio. Los adolescentes se disponían a bajar a la calle en ascensor desde un octavo piso, donde se encuentra el ático. Allí vivía la joven.

Por causas que aún se desconocen, el suelo del ascensor se vino abajo y, con él, los dos jóvenes cayeron al vacío. Murieron en el acto, según precisaron fuentes policiales y de Emergencias Madrid. «¡Ha sido el cristal, ha sido el cristal, que se ha roto!», decían en estado de shock algunos amigos de las víctimas.

La noticia no tardó en correr de boca en boca. Los jóvenes comenzaban entonces a salir a la calle donde se sucedían las escenas de dolor: Abrazos, sollozos y amigos que se echaban las manos a la cabeza. Hasta el lugar seguían llegando más jóvenes para la celebración y padres de muchos de ellos, que recibían la triste noticia como un jarro de agua fría.

«No me lo explico. El inmueble ha sido reformado íntegramente hace un año o año y medio, aproximadamente; solo se ha mantenido la fachada. No sé si han cambiado los ascensores», decía un vecino .

