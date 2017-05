La «madre superiora» que desenmascaró a Marta Ferrusola

barcelona. Pocas cosas hay que sean tan demoledoras para un personaje público como la hemeroteca. Sobre todo para la familia Pujol, que durante años dio lecciones de ética y que se presentaba como el ejemplo de que en el oasis catalán se hacían las cosas de forma distinta que en el resto de España. Si hay una frase que persigue a Jordi Pujol desde que en julio de 2014 confesó que había mantenido una fortuna oculta al fisco es aquella que pronunció en 1984 cuando se libró por los pelos del caso Banca Catalana, en el que llegó a estar imputado: «En adelante, de ética y moral hablaremos nosotros. No ellos».

Las últimas revelaciones de la investigación judicial han desenmascarado al clan, pero sobre todo a la matriarca, Marta Ferrusola, que tendrá muy complicado a partir de ahora convencer a la gente que es una humilde viejita que vive de su pensión. Porque así se presentó hace dos años en la comisión de investigación que celebró la Cámara catalana sobre la corrupción política.

Dijo que no tenía intención de declarar porque tenía una causa judicial en marcha, pero al final no se pudo reprimir y dio rienda al fuerte carácter que atesora. Dejó, como no podía ser menos, perlas para el recuerdo que se le han vuelto en contra como un bumerán. «Yo de bancos no entiendo», dijo con la naturalidad y la credibilidad que transmite una persona que entonces frisaba los 80 años. Pues para no entender cómo funciona el negocio financiero, maneja con soltura cómo tratar de ocultar un movimiento bancario a la luz de sus notas a sus gestores financieros en Andorra.

Eso es lo que se desprende de su autodefinición, «madre superiora de la congregación», recogida en un nota manuscrita de 1995 con la que pidió a la Banca Reig en Andorra que hiciera un traspaso de dos millones de pesetas («dos misales de mi biblioteca») a la cuenta del «capellán de la parroquia», su hijo mayor Jordi. Los Pujol guardaron ayer silencio tras la difusión de la carta, pero a través de sus abogados cuestionaron la validez del documento y denunciaron que se trata de una «fotocomposición». Los abogados del clan acusan al expresidente del Banca Priva de Andorra, Higini Cierco, de haber facilitado el fotomontaje.

Una mano delante

Lo que no parece ser una invención son los 69 millones largos que la Policía calcula que la familia del expresidente de Cataluña obtuvo de beneficio «no justificado» de sus cuentas de Andorra desde 1990, cuando comenzaron la operación para ocultar «grandes sumas de origen desconocido». Pero Marta Ferrusola dio una versión bien distinta en la hoy muy recordada comparecencia en la Cámara catalana, cuando afirmó que la familia «no tiene ni un duro» y que sus hijos «van con una mano delante y otra detrás». Ni siquiera reconoció lo que su hijo ya había admitido días antes, que tiene un hobby muy caro que es coleccionar deportivos de alta gama. «Los compra del desguace», aseguró la madre en medio de los murmullos y la sonrisa del personal presente. Quizá no había escuchado a su marido, que después de la confesión de 2014 que cayó como una bomba en el soberanismo, aseguró que «no decidió meterse en política para hacer dinero, porque ya lo tenía».

De fuerte carácter, mandó a la «mierda» a una reportera que le acercó a la salida de su casa tras la confesión de su marido, Ferrusola ha quedado retratada en los últimos tiempos y las revelaciones judiciales han evidenciado que mintió ante la comisión de investigación parlamentaria. También negó ser una asidua de Andorra. «He ido alguna vez a esquiar», admitió. Para qué iba a ir al banco del Principado si gestionaba las cuentas por carta desde su casa.