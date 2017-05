La Fiscalía señala al número dos de Interior en el chivatazo al hermano de Ignacio González

Los fiscales anticorrupción de la ‘operación Lezo’, el presunto saqueo de la empresa pública madrileña Canal de Isabel II, valoraron ayer la «gravedad» de la reunión mantenida en plena investigación bajo secreto por el hermano de Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid en prisión sin fianza, con el número dos del Ministerio del Interior, José Antonio Nieto. La cita tuvo lugar en la sede del Ministerio del Interior el pasado 8 de marzo, mes y medio antes de que estallara la operación de la Guardia Civil, y Nieto tuvo que comparecer en el Congreso el 28 de abril siguiente para dar explicaciones sobre este encuentro filtrado a los medios de comunicación.

Aquella reunión de 15 minutos con Pablo González, exdirectivo de la empresa pública Mercasa y en prisión provisional bajo fianza de cuatro millones de euros, fue para el secretario de Estado de Seguridad una audiencia «protocolaria», «a la vista de todos», entre dos personas que se conocen desde hace algunos años para felicitarle por el nombramiento de éste. Asimismo, Nieto defendió que desconocía la implicación del investigado en el caso y que cuando se produjeron las detenciones comunicó al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, los pormenores de aquella cita para aclarar cualquier posible mal entendido.

«Aún no sé de qué se me acusa, qué delito cometí. ¿Tal vez de ordenar mal mi agenda? ¿De no pedir la ficha policial de las personas a quien recibo? ¿De no inmiscuirme en las investigaciones de la UCO?», se preguntó Nieto de forma retórica en el Congreso el 28 de abril, antes de negar cualquier injerencia al juez, a los fiscales o la Guardia Civil de la ‘operación Lezo’. «Actuaron con libertad e independencia», aseguró a los parlamentarios.

Ignacio González admitió al juez que vio a «alguna persona» del Ministerio de Justicia y de la Judicatura

Los fiscales rechazan su excarcelación por el riesgo de destrucción de pruebas gracias a sus contactos

Pues bien, estos argumentos de Nieto quedaron ayer en entredicho por los fiscales del caso, Carmen García y Carlos Iañez, quienes señalaron la «gravedad» de la citada reunión en un escrito ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional, en el que rechazaron las peticiones de las defensas de Ignacio González y de su mano derecha en el Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez, de ser excarcelados. Entre otros motivos, alegaron que se mantiene el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y/o de ocultación de pruebas de los dos investigados.

En concreto, el relato de hechos de los acusadores públicos es el siguiente: el 6 de marzo pasado, en el despacho de Ignacio González en la calle Alcalá de Madrid, se grabó una conversación entre las 19:37 horas y las 20:03 mantenida por Ignacio y sus hermanos Pablo e Isabel Gema, diputada autonómico del PP y esposa del también investigado José Juan Caballero.

La «chivada»

En esa grabación, exponen los fiscales, se evidenció el interés de todos ellos por conocer quién estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía vinculado a los problemas de Ignacio González por la presunta «chivada» del secretario de Estado de Seguridad. Los seguimientos a Pablo González y las llamadas interceptadas confirmarían que dos días después de esa cita de los hermanos éste se reunión con José Antonio Nieto en su despacho oficial.

Por este motivo, añaden, el auto recurrido «valora la gravedad de esta reunión por lo que ello pueda implicar», en referencia a la posibilidad de que si Ignacio González quedara en libertad podría aprovechar sus «amplios contactos» para defender sus intereses personales. En cualquier caso, según aclaran fuentes fiscales, esta apreciación sobre el número dos de Interior no supone imputarle algún delito en el presunto «chivatazo». El propio ministro Juan Ignacio Zoido mostró ayer su «plena confianza» en Nieto.

Pero las referencias de los fiscales de ‘Lezo’ al posible chivatazo del caso no acaban aquí. Mencionan en su escrito el «amplio círculo de acción» de los investigados en distintos sectores de la administración pública con influencias en el ámbito de las carreras judicial y fiscal, así como en el seno del Cuerpo Nacional de Policía, «para lograr la impunidad de sus acciones».

El propio Ignacio González en su declaración judicial del 21 de abril, antes de entrar preso, reconoció al juez Eloy Velasco, a preguntas de los fiscales, haber recurrido a «alguna persona» del Ministerio de Justicia, Ministerio Fiscal o Judicatura para conocer el estado de sus casos, «aunque manifestó no recordar a quién» y a continuación sí admitió «que contactó con algún alto cargo de la Policía para saber si tenían algún informe que le afectase».

De hecho, los fiscales creen que ha sido «una constante» en esta investigación que González, «junto con otros investigados, se han valido de sus relaciones personales en distintos sectores para tratar de entorpecer o dilapidar el procedimiento» por las vías señaladas.