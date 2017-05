La Fiscalía se querellará contra la Generalitat por la compra de urnas

barcelona. Como un buen defensa central, la Fiscalía ata en corto al Gobierno catalán y a cada paso que da hacia la ruptura le responde con la apertura de una causa judicial. Poco después de que saliera publicado ayer en el Diario Oficial de la Generalitat el concurso oficial para la compra de 8.000 urnas para la celebración de un referéndum, el Ministerio Público anunció que prepara una querella. Sería contra Francesc Esteve Blagué, secretario general de Gobernación, por desobediencia, prevaricación y malversación, por haber firmado la orden según la cual se pone en marcha la licitación para la compra de dos lotes de urnas, 8.000 de metacrilato y 4.000 de cartón, por 200.000 euros.

El acuerdo marco publicado por la Generalitat no supone aún la orden de adquisición del material electoral, sino que abre el concurso para que las empresas interesadas opten a la licitación y sería en una segunda fase cuando se ejecutaría la compra, que la Generalitat no quiso aclarar ayer quién firmará ni cuándo se aprobará. Todo lo que rodea al proceso soberanista es secreto de Estado y la opacidad es marca de la casa. Aun así, la Generalitat defendió la legalidad del anuncio y expresó que no hay motivo para la querella porque el Ejecutivo actúa dentro del «marco de la legalidad». «No hay ninguna normativa que nos impida la compra de urnas», dijo la consejera de la Presidencia, Neus Munté.

El argumento que utiliza el Palau de la Generalitat no es nuevo y se basa una vez más en el equívoco lingüístico de decir que las urnas pueden ser para elecciones catalanas y procesos participativos, no para el referéndum, pero al mismo tiempo expresa que mantiene su compromiso «total» con la consulta. Las condiciones del concurso, de hecho, no hablan en ningún momento de que las urnas sean para la celebración de un referéndum.