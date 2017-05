Sube la temperatura del PSOE a una semana del debate entre candidatos

Los equipos de los tres candidatos a la Secretaría General del PSOE han sido capaces, al menos, de ponerse de acuerdo en algo: el debate electoral entre Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López se celebrará el próximo lunes, 15 de mayo a las 12:00 horas, es decir, en el ecuador de la campaña, y la gestora mandará una circular a todas las agrupaciones para dejar claro que el día de la votación, 21 de mayo, sólo puede haber papeletas en las cabinas o espacios reservados al efecto de garantizar la confidencialidad y no en mesas a la vista de todos.

Ambas cuestiones se abordaron ayer durante un encuentro de los representantes de las candidaturas y la gestora, al que no se llegó precisamente en el mejor de los climas. La polémica por las palabras gruesas del alcalde de Calasparra, Pepe Vélez, contra la dirección interina y Susana Díaz, durante un mitin de Pedro Sánchez, siguieron coleando toda la jornada. Y aunque en público los participantes aseguraron que la reunión fue «cordial», en privado admiten «tensiones».

«Debemos relajarnos, bajar el diapasón, mostrar nuestros proyecto y confrontar con el PP, que es nuestro adversario», defendió tras la cita el responsable de estrategia y comunicación en la campaña del exsecretario general, el sevillano Alfonso Gómez de Celis. Sonó a reconocimiento del error. Sin embargo, cuando se le inquirió en concreto sobre Vélez eludió afear su actuación.

En el equipo de la presidenta andaluza insisten en que no sólo es inaceptable que, ante el propio Sánchez y sin que éste se inmutara, el regidor murciano acusara a la gestora de «expropiar» la dirección del partido e incurrir en «prácticas mafiosas» para favorecer a Díaz. También ponen el grito en el cielo por una intervención del coordinador de la campaña ‘sanchista’, el secretario provincial de Valencia, José Luis Ábalos, el sábado en Elche.

«A mí si Rajoy me dice: ‘Dirigente territorial, ponga orden, acabe con esto, cárguese a su secretario general’, y yo no le puedo hacer caso aunque quiera porque no puedo estar a las órdenes de Mariano Rajoy como así fue. ¡Fue así!»,dijo el que es, junto a la asturiana Adriana Lastra, la mano derecha de Sánchez.

La secretaria de Organización del PSOE aragonés, Pilar Alegría, argumentó tras su reunión en Ferraz que más grave que las «barbaridades» de sus colaboradores es el «silencio cómplice». Y Díaz, molesta, decidió salir al contraataque. En una entrevista en Telecinco, advirtió de que es la primera en decir ‘no’ a Rajoy. «Pero el ‘no’ se defiende ganando al PP en las urnas, como hice yo, y no bloqueando las instituciones», alegó.

85 diputados

Frente a la afirmación de Sánchez de que el PSOE no ganará elecciones «pareciéndose a la derecha», la favorita de la mayor parte de los secretarios regionales replicó además que son éstos quienes con «políticas de izquierdas» están «restituyendo derechos» y que el PSOE no pudo hacerlo en el ámbito nacional porque con él quedó en 85 diputados, a 52 de un PP en sus «horas más bajas». También arguyó que al único secretario general que se ha «derrocado» en el PSOE es al madrileño Tomás Gómez y que Sánchez simplemente dimitió tras perder una votación en el Comité Federal con la que pretendía convocar un congreso exprés.

A los agravios de Vélez y Ábalos, los ‘sanchistas’ replican recordando que ningún ‘susanista’ pidió la dimisión del secretario provincial de Málaga y número dos del grupo parlamentario, Miguel Ángel Heredia, que en un acto con jóvenes aseguró que Sánchez ya había pactado con los independentistas cuando le dimitió la mitad de la ejecutiva. Una información que atribuyó al líder de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y que éste desmintió airado.

A pesar del ambiente, las candidaturas aseguran que buscarán, el día 15, un debate de «guante blanco». Según lo acordado tras un sorteo, Díaz tendrá la primera intervención y Sánchez cerrará el ‘minuto de oro’ final. López podrá elegir su posición en el escenario. Entre la introducción y la despedida habrá tres bloques: de política, de economía y de modelo de partido. Y la idea es que, como en 2014, modere la periodista de ‘La Vanguardia’, Carmen del Riego.