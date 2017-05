La conductora que mató a dos ciclistas tenía antecedentes por drogas y alcohol

gandía. La joven que causó la tragedia de Oliva no podía conducir su Ford Mondeo ni ningún otro vehículo. Mavi S. C., de 28 años, fue condenada en un juicio rápido en 2013 a trabajos comunitarios tras dar positivo en un control de alcoholemia, y la sentencia también estableció la retirada del carné durante ocho meses y dos días. Después de cumplir la pena, la joven no realizó el curso de reeducación y sensibilización vial, un requisito indispensable exigido por la Ley de Tráfico para volver a conducir, por lo que si hubiese sido parada en un control le habrían inmovilizado el coche y le habrían impuesto también una multa de 200 euros por una infracción administrativa.

Cuando Mavi S. arrolló a los ciclistas de Jávea, los agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Gandía estaban realizando tres controles de alcoholemia en su demarcación. Este operativo para prevenir accidentes permitió que varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico acudieran de inmediato al lugar para auxiliar a las víctimas. Los agentes llegaron poco minutos después y asistieron a los heridos junto con los sanitarios del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y los bomberos.

La autora de la tragedia tiene también un antecedente policial por un delito contra la salud pública. Hace meses fue detenida por posesión de varias dosis de cocaína.

La joven, vestida con la misma ropa que el día del accidente, manchada aún con restos de sangre de las heridas, entró ayer a las dependencias judiciales esposada y con las manos cubriéndose el rostro. Tras prestar declaración, el juez envió a Mavi S. al centro penitenciario de Picassent con una orden de prisión provisional comunicada y sin fianza. Se le imputan dos delitos de homicidio imprudente, tres de lesiones por imprudencia grave y uno contra la seguridad vial.

Inspección ocular

Una de las incógnitas que todavía queda por resolver del accidente es el lugar hacia donde se dirigía la conductora. La joven circulaba con su vehículo dirección a Alicante pero residía en Gandía y se desconoce su destino. Algunas fuentes apuntan que se dirigía hacia su lugar de trabajo, otras sin embargo consideran que su estado de embriaguez no le permitía saber cual era su rumbo.

Mientras, en el lugar del accidente continuaban ayer las pesquisas para tratar de esclarecer el siniestro que acabó con la vida de dos ciclistas y dejó a tres heridos graves.