El castillo hinchable sólo tenía dos de los seis anclajes sujetos

Un cúmulo de fatalidades provocó la muerte el domingo pasado de una pequeña de seis años en un castillo hinchable, instalado en un restaurante de Caldes de Malavella (Girona). Los primeros indicios apuntaban ayer que la atracción, que era casi nueva, voló por los aires porque estaba mal sujeta al suelo. Los investigadores manejaban la hipótesis de que el castillo solo tenía fijados dos de los seis anclajes de que dispone. Lo que los Mossos tendrán que averiguar aún es porque una atracción de sus dimensiones -de cuatro por cinco metros- se elevó diez metros del suelo y voló hasta caer a 40 metros de distancia sobre el techo del restaurante. Se apuntaba a un posible golpe de viento, lo que podría haber provocado que el castillo se convirtiera en una especie de vela o algún fallo en la válvula o en el motor que lo infla. La posibilidad que estaba casi descartada era que el castillo explotara.

El Consistorio de Caldes sí confirmó que el restaurante no había pedido los permisos pertinentes y por tanto la instalación funcionaba sin licencia, extremo que confirmó el propietario, que aseguró que no sabía que tenía que pedir permiso para poner en marcha la atracción, que había estrenado recientemente. El restaurador, en cambio, negó que el castillo estuviera mal fijado. «Nadie se explica qué ha pasado, solo quiero que los heridos se curen», declaró en Catalunya Ràdio.

Desde las organizaciones de consumidores alertan de la escasa uniformidad que hay en las legislaciones vigentes. «Es muy difusa, aunque hay unos requisitos mínimos», indicó Miguel Ángel Serrano, de Facua, que recordó que el Defensor del Pueblo ya solicitó en 2015 una armonización de las diferentes normativas. «Desde el momento en que se pone a disposición del público, tiene que tener unas medidas de seguridad», añade Serrano.

Revisión anual

«Estos castillos pasan una revisión anual. Por ejemplo, en Madrid, no se pueden colocar si hace más de 20 km/h. Eso es una brisa», apunta Javier Martínez, de la empresa Geyser, que recalca la importancia de anclar estas atracciones también en el interior. «En cualquier momento puede volcar», comenta. Si no esposible anclarla, OCU recuerda que se pueden usar sacos de arena. Además, indica la importancia de la presencia de monitores y de una rampa de salida que este rodeada de material que amortigüe posibles caídas.

La instalación había sido adquirida hace un mes y medio. La montaba el personal del restaurante y no había un vigilante específico. Según señaló el alcalde de la localidad, Salvador Ballu, primero se solicita el permiso y después se aportan los certificados, entre otros que un técnico avale que el inflable reúne las condiciones requeridas. De los otros sesi niños afectados, solo un niño de once años se encuentra en estado grave, pero su vida no corre peligro. Otros cuatro pequeños están en planta y una fue dada de alta.