«Me siento preso de mi conciencia; no me reconocería a mí mismo retirándome»

Fue el primer lehendakari del PSE tras años de hegemonía nacionalista y presidente del Congreso. Patxi López asegura que tiene sus ambiciones políticas «mucho más que cubiertas» y que si se ha embarcado en la aventura de las primarias es porque no podía quedarse en casa viendo cómo su partido «se rompe». Por ese mismo motivo, dice tras un acto en Santander, se mantendrá en la carrera.

¿Fue para usted un varapalo el recuento de los avales?

No, porque se veía venir. El aval no es más que una decisión voluntaria de los militantes para que un compañero se presente a candidato y hay quien lo ha convertido en una especie de guerra en el que se han armado ejercitos para ir unos contra otros. Los avales de Patxi López fueron conseguidos de manera absolutamente voluntaria, espontánea y en libertad, sin coacciones.

«La unidad no es una opción, es una obligación, porque si no nos iremos por el desagüe»

¿Otros sí presionaron?

Eso es lo que me cuentan en las agrupaciones por las que paso.

Si quería ganar las primarias, lo lógico era ir a por muchos avales

Bueno, cada cual hace la interpretación que quiere del número de avales. La real es que ahora somos tres candidatos. Punto. En otros procesos ya hemos visto que ha habido candidatos que al final han tenido más avales que votos. Vamos a ver. Sigo apelando a esa militancia de la unidad en el PSOE. ¿Cuantos somos? Lo veremos el día 21.

¿Se siente preso de su promesa inicial de que no se retiraría?

¡No! Me siento preso, y siempre lo he sido, de mi conciencia. No me reconocería a mí mismo retirándome.

¿Cualquier mal resultado es mejor que retirarse a la mitad?

Sí, porque insisto, no me reconocería a mí mismo. Yo he perdido muchas veces en el PSOE pero hay cuestiones que no las haces tanto para ganar o perder, sino para defender una posición política y ética. Y como lo que está en juego es salvar al PSOE, yo no me podía quedar en mi casa, ni me podía ir a mi casa.

¿Y aún cree que puede ganar?

Durante estos catorce días me voy a dedicar a hacer una apelación a los militantes que no quieren ni el choque de trenes ni el enfrentamiento ni trincheras, sino que recuperemos a un Partido Socialista en el que podemos estar todos juntos compartiendo dirección y proyecto.

¿Teme un resultado muy malo el 21 de mayo?

No, lo que temo es que no sepamos entender que lo importante está en el día 22. Puedo tener miedo a que el día después en lugar de buscar cómo sumamos, nos dediquemos a pasarnos a cuchillo y a cobrarnos las facturas. Cuando uno arma ejercitos, estos quieren ir a la pelea. Y eso sería absolutamente demoledor para el PSOE.

Gente de peso en el partido, barones de otras comunidades se la están jugando por usted. ¿Eso les podría perjudicar?

Si ocurre eso significaría que algunos no han entendido absolutamente nada. No está escrito que el PSOE no pueda desaparecer si seguimos con la división y la falta de claridad en las ideas. Es que ya les ha pasado a los partidos socialistas de nuestro entorno. Por eso tengo el temor en el día 22.

¿Si no gana, será que a la militancia no le importa eso?

Hemos hecho tan mal las cosas en los últimos tiempos, que los militante han ido acumulando, y con razón, rabia. Todo esto explosiona el 1 de octubre y somos absolutamente responsables todos los dirigentes del partido.

¿Y por qué los otros dos candidatos no lo ven así?

Pregúnteselo a ellos.

Usted les conoce.

Creo que no debiéramos nadie poner por encima del partido nuestras aspiraciones personales.

¿Y ellos lo están haciendo?

Algunas veces veo que sí y no me gusta. Me da pena. Y no me quieras cabrear. Me da pena y ya está.

¿Espera un ofrecimiento de Susana Díaz como el de Sánchez?

No hace falta que hagan apelaciones directas a Patxi López. A veces hay apelaciones al voto útil. ¿Pero voto útil para qué? ¿Para que no gane el otro? Yo pido el voto útil para salvar al partido. Para tender puentes.

Gana Susana. ¿Qué ocurre el 22?

Que le llamo, y si es Pedro igual, y le digo ‘oye, a tu disposición’. Pero no para que integre a Patxi López. No se trata de eso. No podemos repetir lo que ocurrió en los dos últimos congresos, en los que se elige secretario general, hay una apariencia de unidad pero por detrás y desde el primer minuto hay quien está organizando una especie de oposición interna. La unidad ya no es una opción, es una obligación. Si no, la división es suicida y nos vamos por el desagüe.

¿Se refiere a algo más que una fractura interna?

Es que yo hubiera tenido miedo a la fractura en otras ocasiones, cuando hemos tenido otros conflictos. Pero es que estamos en unas circunstancias nuevas. ¡Por favor!