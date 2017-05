Una conductora ebria y drogada mata a dos ciclistas en una nacional

valencia. Luis Alberto Contreras, de 53 años, y Eduardo Monfort, de 28, murieron ayer por la mañana en una carretera nacional a su paso por Oliva (Valencia) después de que una joven ebria invadiese el carril contrario con su vehículo y arrollase a cinco de los seis ciclistas que iban en grupo. Además de los fallecidos, tres resultaron heridos de gravedad, uno de los cuales fue trasladado en un helicóptero medicalizado al hospital La Fe de Valencia en estado crítico. La conductora, que había estado toda la noche de fiesta, fue detenida tras dar positivo en las pruebas de alcoholemia y de drogas.

El terrible accidente tuvo lugar a las 8:30 horas en el punto kilométrico 206,400 de la carretera Nacional 332, en el término municipal de Oliva, en un tramo de buena visibilidad. Todas las víctimas son miembros de un grupo de ciclistas de Jávea (Alicante), el Club de Atletismo Llebeig.

La entidad, tras conocer el suceso, mostró su «rabia, impotencia y consternación absoluta» en un comunicado. «Se han llevado por delante a nuestro Edu Monfort y al amigo del club Alberto Contreras. Que todo el peso de la justicia caiga sobre la conductora», que casi cuatriplicaba la tasa permitida de alcohol.

Eduardo era una persona muy conocida en Jávea (27.200 habitantes) y muy activa a nivel social, ya que era miembro de la comisión de la cabalgata de Reyes Magos, de los Moros y Cristianos y del grupo de emergencias de Cruz Roja. Además, era hijo del exalcalde de la localidad Eduardo Monfort. Uno de los tres heridos graves sufrió una parada cardiorrespiratoria, pero el Servicio de Atención Médica de Urgencia logró reanimarlo. La conductora es una joven de 28 años que sufrió lesiones leves y fue detenida por dos delitos de homicidio imprudente y otros tres de lesiones y está a la espera de pasar a disposición judicial.

El presidente del club de triatlón Trillebeig, Jaime Escortell, fue el único que resultó ileso, «más allá de unos pocos rasguños». Le salvó lanzarse contra el guardarraíl cuando vio al vehículo, un Ford Mondeo, invadir el carril contrario en dirección al grupo. «He visto el coche a dos metros y me ha salvado que me he echado a la derecha», comentó Jaime, aún conmocionado. Escortell confirmó, además, que el resto de sus compañeros heridos estaban «muy mal».