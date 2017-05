«¿Que damos estabilidad a Rajoy? Es que hoy es absolutamente conveniente»

vitoria. Ni las críticas internas de la izquierda abertzale y Podemos, ni las externas de buena parte de los barones regionales del PSOE e incluso del PP han logrado enturbiar la satisfacción del lehendakari, como del resto de la cúpula del PNV, por el multimillonario pacto presupuestario cerrado esta semana con Rajoy. Iñigo Urkullu solo encuentra argumentos positivos para defenderlo. Desde el chorro de millones que dejará en el País Vasco a las perspectivas que abre de que se produzcan acercamientos en materia de normalización y autogobierno.

-¿Se esperaba las críticas que ha merecido el acuerdo de otras comunidades autónomas y partidos?

-No me han sorprendido, y lo digo con desazón. El acuerdo sobre la liquidación del Cupo no afecta para nada a la financiación del resto de las comunidades. Es la simple consecuencia de nuestro sistema de Concierto, que respeta y ampara la Constitución como derecho histórico. No nos financiamos del Estado.

-¿Pero cerrar diez años de desavenencias sobre el Cupo cuando una de las partes tiene urgencias políticas, no hace difícil que un ciudadano de a pie se crea que esto es poco más que una regla de tres matemática y no el fruto de chanchullos?

-No puedo rebatir esa sensación. Pero si no ha habido acuerdo hasta ahora no es porque el Gobierno vasco no lo haya intentado. Respecto a la cuantía, nosotros hablábamos de 1.651 millones y lo hemos cerrado en 1.400. El momento lo han elegido ellos.

-La socialista Susana Díaz o el popular Núñez Feijo, entre otros, han exigido que se detalle al milímetro cómo se ha llegado al ajuste final ¿Los gobiernos central y vascos estarían en disposición de subir a un estrado y explicarlo en una pizarra sin avergonzarse?

-No hay nada que ocultar.

-Por cierto, ¿qué les ha dicho en privado su socio de gobierno, el PSE?

-A la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, le ha parecido bueno.

-¿No teme que parte de su electorado no entienda que su pacto dé estabilidad a Rajoy, acorralado por los escándalos de corrupción?

-Es beneficio para Euskadi y para los ciudadanos.

-¿El PNV es capaz de pactar con quien sea y a costa de lo que sea si la dote es buena para Euskadi?

-Los dos partidos que han tenido responsabilidades de Gobierno en España se han visto salpicados por casos como los que actualmente le afectan al PP. También el PSOE. ¿Que damos estabilidad al Gobierno Rajoy? Es que la estabilidad es absolutamente conveniente en este momento de incógnita, de incertidumbre en la UE.

-¿O sea que dejan la corrupción en segundo plano?

-¿Cuál es la alternativa? ¿Esperar a que gobierne un partido socialista inmerso en un proceso interno que no sabemos cómo va a concluir? ¿Una moción de censura sin mayoría? ¿Forzar unas nuevas elecciones generales? ¿Esperar a que haya un gobierno que sea puro, con mayoría absoluta y voluntad de alcanzar acuerdos con el Gobierno vasco? Yo me tengo que relacionar con cualquier representante institucional mirando por el interés vasco.

-¿Tiene la impresión de haber dejado en evidencia el viaje a ninguna parte del PDeCAT?

-EH Bildu me ha dicho en el pleno del Parlamento vasco que con este acuerdo dábamos una patada a Cataluña y poníamos un cerrojo a sus aspiraciones. A mí, como lehendakari, lo que me preocupa y ocupa es Euskadi. Yo deseo lo mejor para Cataluña. Respeto el camino que ha elegido. Nosotros tenemos otro diferente.

-Por cierto, ¿que el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker vaya a recibirle el miércoles y que se negara a hacer lo propio hace unas semanas con el president Puigdemont es la evidencia de que Europa premia la moderación del PNV y castiga los rupturismos?

-Yo en la legislatura pasada ya me reuní con el entonces presidente Durao Barroso y con otros dirigentes europeos. Me enorgullece, sí, pero no lo pongo en comparación con nada ni con nadie. Sólo busco decir al señor Juncker que somos europeísstas, pero de otra Europa. De una Europa que se construya de abajo a arriba. Más social.

-¿Qué posibilidades ve de que esta colaboración PP-PNV se extienda en el tiempo?

-El acuerdo denota voluntad de diálogo. Ya veremos.

-¿Confían en que el pacto ayude a encontrar puntos de encuentro sobre presos y autogobierno?

- Espero que así sea. No desespero en nada, tampoco en pacificación ni en actualización y profundización del autogobierno, pese a que hasta ahora no he encontrado una respuesta positiva. En autogobierno cada vez es más palpable la necesidad de una reflexión sobre el modelo de Estado.