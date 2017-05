Las víctimas del Yak exigen que Cospedal comparezca y un acto de homenaje

«¿A qué número ha jugado Federico Trillo para que le saliera el gordo? ¿Qué miedo le tiene el Gobierno? ¿Qué tenemos que hacer para que nos reconozca la verdad? ¡Trillo es un cobarde, que dé la cara!» Con la voz entrecortada, conteniendo la rabia, el vicepresidente de la Asociación de Víctimas del Yak-42, Francisco Cardona, cargó ayer con dureza contra el ministro de Defensa en el momento de la tragedia aérea, en la que murieron 62 militares en Turquía el 26 de mayo de 2003.

Tras conocer el informe de Defensa en el que reconoce la responsabilidad de la Administración militar en el siniestro, al no hacerse eco de las advertencias previas del estado de los aviones, la asociación ofreció una rueda de prensa en la que consideró, entre muestras de satisfacción tras 14 años de lucha, que se han «desmontado las mentiras» de Trillo, al tiempo que exigieron la comparecencia de la ministra María Dolores de Cospedal en el Congreso para explicar la resolución.

«Nos sentimos tristes, cansados pero dignos de nuestros 62», recogió el comunicado que leyó el presidente de la asociación, Miguel Ángel Sencianes, en el que acusó directamente a Trillo, hoy trabajador del Consejo de Estado, de ser un mentiroso. «Utilizó la mentira y la ocultación para hacer perder la pista de los contratos y nos trató como peseteros. Hemos demostrado sus mentiras, esto nos viene a demostrar que las cosas se hicieron mal y que los culpables tienen nombre y apellidos», afirmó el presidente.

Algunas familias están dispuestas a pleitear ahora por la vía contencioso-administrativa

La asociación -que reúne a buena parte de los familiares de los militares fallecidos- apuntó que el informe demuestra que sus allegados no dieron su vida por España, sino que «fue España la que se la quitó». Además, pidió a los familiares «que rompan filas» dado que la parte de «demostrar la verdad» está concluida, si bien Sencianes informó de que el futuro de la asociación pasa por una reunión el próximo sábado en el que las familias decidirán qué hacer, ya que la resolución de Defensa y su negativa a abonar nuevas indemnizaciones abre la puerta a recursos en la vía contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional. Algunos familiares que no pertenecen a la asociación ya se han mostrado dispuestos a seguir pleiteando a título particular. El presidente del colectivo deja la última palabra a la asamblea del sábado 13 en Madrid.

Lagunas judiciales y políticas

Pese a la satisfacción tras tantos años de lucha, Sencianes mencionó las «lagunas judiciales y políticas» que se han encontrado durante 14 años y añadió que se está ante un caso de corrupción que provocó la muerte de 62 militares, por lo que hizo un llamamiento para que este ejemplo suponga un paso adelante para la ciudadanía en casos de injusticia. La portavoz Curra Ripollés puso como ejemplo «el vuelo de Barajas, el tren Alvia o el metro de Valencia». Porque, reiteró, «la corrupción mata».

Además, la asociación lamentó que el entonces ‘número tres’ del Ejército, Javier Jiménez Ugarte, sea ahora alto comisionado de la Marca España, pese a «ser indigno para llevar la marca de nuestro país». Y sobre el entonces Jefe del Estado Mayor del Ejército, Luis Alejandre, la asociación denunció que el PP le otorgara un cargo público, ya que actualmente es consejero de Transporte en Menorca.

Con respecto al juez Fernando Grande-Marlaska, que ordenó el sobreseimiento en 2012 de la causa contra la cúpula militar por la contratación del Yak-42, las familias entienden que «hizo de instructor y de juzgador» y ordenó un «sobreseimiento libre» para, según las víctimas, evitar que se pudiera reabrir el juicio.

Otra de las propuestas que quiere impulsar la asociación es organizar un homenaje para el próximo año, coincidiendo con el 15 aniversario, un tributo en cooperación entre la asociación civil y la militar en la ciudad de Zaragoza, que según las víctimas, siempre ha tratado con especial cariño a los afectados. Por su parte, el abogado del colectivo, Leopoldo Gay, afirmó que el expediente de Defensa supone «un motivo de júbilo». El letrado recordó que la vía penal demostró que las identificaciones fueron fraudulentas, que la civil corroboró que la contratación del vuelo fue ilegal y que en la administrativa tanto el Consejo de Estado como el ministerio han concluido que hubo negligencias.