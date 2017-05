Iglesias pide al vencedor que reconsidere la moción

Pablo Iglesias mantiene su presión sobre el PSOE a cuenta de su moción de censura, que previsiblemente se presentará en la cuarta semana de este mes, justo después de que la militancia socialista haya elegido en primarias a su nuevo líder. El secretario general de Podemos ha rechazado tomar postura en el proceso interno del PSOE, pero ayer sí consideró que el candidato ganador en la pugna entre Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López tendrá como una de sus primeras tareas el reconsiderar el ‘no’ que mantiene a día de hoy la gestora de Javier Fernández a la moción de censura.

Una negativa que es compartida con más o menos contundencia por los tres aspirantes, y es muy improbable que cambien de postura. Entre los socialistas hay una convicción general de que el destinatario de la moción no es Mariano Rajoy sino el PSOE para agudizar las contradicciones entre una militancia que, según sostiene Iglesias, comparte la censura y unos dirigentes que la rechazan.

Iglesias también hizo pública su posición respecto a las presidenciales francesas, un asunto sobre el que había evitado hablar, y pidió el voto contra Marine Le Pen. Lo que no hizo el líder de Podemos es solicitar el apoyo al centrista Emmanuel Macron. En su análisis, Iglesias culpó a los socialistas de que no haya un candidato de la izquierda en la segunda vuelta. Su análisis es que el candidato socialista, Benoît Hamond, que obtuvo en la primera vuelta un paupérrimo 6,3% de los votos, no debió presentarse. En su lugar, valoró el secretario general podemista, Hamond debió pedir el voto para Jean-Luc Mélenchon, el candidato de la ultraizquierda y con el que Iglesias hizo campaña.